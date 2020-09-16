Змагары набросились на Тихановскую за готовность «дать гарантии» Лукашенко

16.09.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская не имеет права давать какие-либо гарантии действующему президенту Александру Лукашенко.

Об этом сегодня в эфире «Еврорадио» заявил белорусский оппозиционный политолог Павел Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давать гарантии можно, когда у тебя есть силы забрать власть, не опираясь на какие-то переговоры. Условий для переговоров нет. Мы не видим желания власти их вести с Координационным советов, весь состав которого сидит в тюрьме, или с Тихановской. Получается, что слова про гарантии не имеют под собой никакого политического смысла. Это высказывание в пустоту», – негодует Усов.

Он считает, что оппозиция должна выдвинуть Лукашенко ультиматум: либо он уезжает из страны, либо общенациональная забастовка или другие радикальные шаги.

«На мой взгляд, мирного ухода уже не получится. Уже пролилась кровь, и за эту кровь придется отвечать. Лукашенко может быть гарантирован лишь справедливый суд. Никаких других гарантий никто сегодня давать ему не может и не имеет морального права!», – настаивает Усов.

Напомним, Тихановская в интервью украинскому изданию «Левый берег» пообещала дать Лукашенко гарантии личной безопасности «и даже больше».