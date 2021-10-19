Змагары негодуют: По просьбе родителей белорусская школа перешла на русский язык

19.10.2021 15:47 (Мск), Минск, Артем Агафонов

И снова я возвращаюсь к теме языкового вопроса в Белоруссии, отношения к нему местной «демократической оппозиции» и того, что, в своей сущности эта оппозиция из себя представляет. Уж больно повод показательный представился.

Первым о ситуации в Житковичской средней школе сообщил телеграм-канал одиозного змагара Игоря Случака «Умовы для мовы» (в переводе с белорусского «Условия для языка»). Было сказано, что белорусскоязычную школу в Жировичах Слонимского района перевели на русский язык обучения, чему поспособствовала спикер высшей палаты парламента Наталья Кочанова. Коллектив учебного заведения, по словам Случака, в шоке.

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В общем, если верить змагарской версии, режим задушил еще один очаг белорусщины, наплевав на мнение педагогов и местной администрации, которая тоже была категорически против перевода школы на русский язык. Было, конечно, мнение родителей, которые и обратились к спикеру. Но какого же змагара интересует мнение каких-то русскоязычных родителей, какое они имеют право решать, на каком языке должны учиться их дети? Право, впрочем, имеют, но об этом позже.

В этой истории особо стоит упомянуть место действия. Жировичи – не просто агрогородок (так в Белоруссии называется крупная и более-менее благоустроенная деревня), а духовный центр всего белорусского православия.

Соответственно, здесь высока концентрация именно русской духовной и культурной традиции. В Жировичах много семей священников, приезжих, в поселке расположен мужской монастырь, духовная семинария, регентское училище. Семьи часто хорошо образованные, многодетные и, разумеется, русскоязычные. Поэтому, если в обычной деревне безальтернативность белорусскоязычной школы, как это зачастую бывает, не вызвала бы особого сопротивления, то жители Жировичей боролись за русскую школу 10 лет.

Боролись безуспешно. 10 лет родители собирали подписи, писали обращения местным чиновникам. Против было только две или три семьи. Однако, несмотря на активную и практически единодушную позицию родителей чиновники были непреклонны. Все спас только визит Кочановой, которая и вмешалась в ситуацию.

Позиция родителей и принятое решение не имеют никакого отношения к политике и продиктованы интересами, в первую очередь, самих детей. Воспитываясь в русскоязычной языковой среде, они не могут не испытывать трудности с усвоением материала на малознакомой мове, а выучившись, получают аналогичные проблемы уже в ВУЗах, которые в Белоруссии обучают на русском. Многие родители, не желающие смириться с подобной перспективой, возили детей в райцентр за 10 километров, но всех проблем это не решало.

Наталья Кочанова.

В Белоруссии, как известно, два государственных языка – русский и белорусский. И родители, разумеется, имеют полное право выбирать, на каком из них их ребенок будет учиться. В городах это право более-менее реализовано. Существуют детские сады и группы в них, школы и отдельные классы, в которых обучение осуществляется на том или ином государственном языке. Разумеется, большинство родителей выбирают русский, на котором говорят сами и который открывает большие перспективы перед их детьми. Но и те, кто выступает за белорусский язык обучения, хоть и говорят о дискриминации, но право на выбор имеют. Классы есть не везде и малочисленные, но таков уж спрос. В сельской же местности выбора зачастую нет. Школа в деревне одна и преподают там, как правило, на мове.

Вопреки тому, что обо мне говорят змагары, я не противник белорусского языка. Более того, я считаю, что в ряде случаев его роль стоит повысить – перевести на него часть государственной документации, которая существует только на русском, открыть белорусскоязычные колледжи и университеты или группы в них. С этим проблемы объективно существуют. Однако недопустимо, чтобы языковой вопрос политизировался и использовался для разжигания вражды. Он должен рассматриваться исключительно в контексте гражданских прав.

Однако в случае с языком обучения наши «демократические оппозиционеры» меньше всего думают о равноправии граждан. Они любят поднимать скандал по поводу каждого ущемленного змагара, которому лень возить чадо за три километра и который на этом основании требует ради него открыть для него персональный белорусский класс в школе во дворе, но при этом устраивают истерику, когда жители целой русскоязычной деревни добились права выбрать для своих детей русский язык.

Такие вот двойные стандарты. И подобные взгляды разделяет не только маргинал Случак. Все эти «демократы» и «правозащитники» за редким исключением согласны с такой позицией. Разница между ними лишь в том, что некоторые за бескомпромиссную белорусизацию всего и вся, а некоторые готовы дать русскоязычному большинству переходный период на адаптацию к новому языковому порядку.