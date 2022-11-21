Змагары негодуют: Тихановская опустилась до встреч с Порошенко

Самопровозглашенный «президент Белоруссии» Светлана Тихановская встретилась на «Форуме безопасности» в Канаде с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом она сообщила в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время встречи украинский экс-президент рассказал про ожидания Украины от демократичных сил. Договорились координировать работу в информационном пространстве, а также искать возможности поддержки белорусским добровольцам, в том числе решить через Верховную раду вопрос их легализации, компенсаций для раненых и семей жертв», – говорится в сообщении.

Эта встреча вызвала осуждение в среде беглых белорусских оппозиционеров. Политолог Павел Усов напомнил, что Порошенко находится под уголовным преследованием. Он считает, что встреча Тихановской не улучшит положение беглых белорусских змагаров, которые сейчас подвергаются в Киеве дискриминации.

«Когда ты хочешь решать вопрос серьезно, а не на маргинальном уровне, и ты серьезный политик, то ты должен понимать, к каким последствиям это приведет. Учитывая напряженное отношение офиса Зеленского к Порошенко, это приведет к тому, что никто не будет встречаться в ближайшие месяцы с Тихановской. Более того, это поднимет волну критики в украинском обществе и СМИ. Сегодня единственный политик, с которым надо считаться в Украине, это Зеленский», – сказал Усов в эфире «Еврорадио».

Огорчила Тихановская и профессора российской ВШЭ отпетого либерала Андрея Суздальцева.

«Все это печально, и невольно возникает вопрос: неужели у Офиса так плохо с деньгами, чтобы нужно было буквально хвататься за любых украинских политических маргиналов. Ведь Украина не является страной Запада, где экс-президенты остаются значимыми политическими деятелями. Ну что так в ноги бросаться? Скоро уже с киевскими дворниками будут обниматься, хотя, понятно, что мы ничего не имеем против дворников». – написал он в своем ТГ-канале.

Зато пламенный белорусский тележурналист Григорий Азаренок откровенно позлорадствовал.

«Даже либероид Суздальцев офигевает от холуйства продажных люмпенов и проституток от змагарства, которые готовы брать в рот все, что подставят, невзирая на запахи. Пафос поста в том, что преклоняться надо кому-то хоть чуть-чуть постатуснее. Американцам там, англичанам. Как это и принято в либеральных борделях. Но змагары котируются ниже либероты, а на пъедестале сейчас вообще чубатые, так что выбирать не приходится», – написал Азаренок.