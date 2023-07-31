Змагары подвели под аресты десятки соратников и запросили деньги на «политзаключенных»

Который день белорусские оппозиционные медиа пребывают в эйфории и выходят с громкими и радостными заголовками. «Никогда еще белорусы не были так солидарны после 2020 года», – пишет один сайт.

«Поддержали всей страной», – откликается другой. Что же такого сотворили оппозиционеры, что заставило их информационные ресурсы разом, пусть на время, забыть про все скандалы и косяки последних трех лет и слиться в коллективном экстазе?

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Инфоповодом стал онлайн-марафон в поддержку «политзаключенных», который проходил в субботу с 10 до 22 часов на платформе Youtube. Информационными партнерами мероприятия по сбору денег стали два десятка интернет-ресурсов, большинство из которых признано на Родине экстремистскими, и несчитанное число разномастных и разнокалиберных блогеров. Сам сбор донатов занял три дня – с 28 по 30 июля и многие «независимые» медиа выходили с победными заголовками каждый раз, когда удавалось собрать очередную сотню тысяч евро. Сейчас, когда я пишу эту статью, до окончания сбора осталось около 7 часов, а счетчик донатов слегка перевалил за полмиллиона.

Много это или нет? Для простого человека – целое состояние, но в масштабах белорусской беглой оппозиции, которая уже успела разворовать миллионы и продолжает претендовать еще, как минимум, на десятки миллионов – в общем-то, мелочь. Скорее, красивый инфоповод и эффектный ход для отвлечения внимания, чем реальная помощь. Тем более, что настоящие заключенные, которые сидят в Белоруссии за преступления, связанные с экстремистской деятельностью, этих денег точно не получат, а те, кто получат, находясь в Белоруссии, имеют все шансы сами сесть – за получение финансирования от экстремистских организаций.

Часть собранных средств может быть направлена на поддержку оппозиционных активистов, которые уже перебрались за границу, но размазывать полмиллиона евро на десятки, а то и сотни тысяч белорусских граждан, уехавших в Европу после 2020 года – бессмысленно, и никто этим заниматься не будет.

Найдутся несколько десятков счастливчиков, которые (зачастую не без «отката») что-нибудь получат и будут пиариться оппозиционными сайтами и телеграм-каналами. Остальные по-прежнему будут жить в хостелах и съемных комнатах, батрачить на стройках и сельхозработах, таксовать, крутить шаурму или вовсе выживать за счет мелкого криминала, но о них оппозиционные ресурсы писать не будут. Так было все три послевыборных года, и нет оснований полагать, что в их жизни что-то изменится.

Донаты через несколько десятков платежных систем и сервисов онлайн-переводов собираются на единый счет, откуда будут распределяться между фондами, инициативами и организациями, которые «помогают политзаключенным и их семьям». Приводится список из пары десятков структур. Процедура распределения непонятная, говорится только про какой-то специально созданный совет. Названия большинства получателей собранных средств известны немногим, но на фоне этой «массовки» выделяются BYSOL Андрея Стрижака, коррумпированность которого уже давно является притчей во языцех, и аффилированные с ним фонды. Видимо, именно они и являются основными бенефициарами этой авантюры в духе «Союза меча и орала».

В целом событие, может, и интересное, но по своей сути представляет стандартную для белорусской оппозиции схему: «пиар – сбор донатов – распил собранных донатов – пиар». Если бы не один пикантный момент.

Пиарить прошедший онлайн-марафон начали 24 июля. В этот же день несколькими часами раньше произошло крайне неприятное для белорусской оппозиции событие. Литовский портал DELFI опубликовал на своем YouTube-канале фильм «Хроника современности» о массовых беспорядках 2020 года в Белоруссии. Автор фильма, проживающий в Литве белорусский режиссер и активный участник событий Николай Маминов, сделал свою работу халтурно и позабыл заблюрить лица участников, чем вызвал искреннюю радость белорусских силовиков, которые фильм тут же скачали и пригрозили добраться до каждого из попавших в кадр участников.

Сейчас сообщается уже о 15 несчастных, которые были задержаны из-за самолюбования и раздолбайства «беглых», и не приходится сомневаться, что эта цифра будет только расти – не приложив ни капли собственных усилий, белорусский ГУБОПиК получил богатую доказательную базу.

Совершив ошибку, которая увеличит количество сидельцев по экстремистским статьям, как минимум, на десятки, спустя несколько часов верхушка белорусской политэмиграции объявила о сборе средств на «поддержку политзаключенных». Совпадение? Не думаю! Разумеется, за такое короткое время невозможно было разработать и согласовать такой масштабный проект с десятками вовлеченных организаций, но никто не мешал сделать заготовку на случай таких вот форс-мажорных ситуаций.

Скандал с фильмом мог очень болезненно ударить по остаткам авторитета оппозиционной верхушки, но она сыграла на опережение – распаковала в нужный момент заранее заготовленную «консерву», которая и перебила информационную повестку. В итоге, спустя 5 дней после выхода скандального фильма, о нем мало кто в белорусской оппозиции вспоминает. Зато все твердят о «невероятной солидарности», которая помогла собрать полмиллиона евро для многократно пойманных на банальном воровстве фондов.

А то, что в Белоруссии регулярно отправляют в пенитенциарные заведения за донаты в, якобы, анонимные и безопасные оппозиционные фонды, и такая солидарность может стоить нескольких лет свободы еще кому-нибудь – так это издержки. Зато будет повод пропиариться и подзаработать на новых «политзаключенных».