Змагары: Потребуем у России ещё больше денег, а откажется – перестанем продавать картошку

02.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Белоруссии нужно пересмотреть свои подходы к размещению российских военных объектов на своей территории и потребовать за них арендную плату. Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил член «Белорусского народного фронта» Илья Добротвор, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Добротвора, Россия должна платить за это так же, как США платят за размещение своих баз в соседней Польше.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я вообще за мирный статус Белоруссии, но у нас находятся российские военные объекты. Давай перейдем к экономической части, к таким моментам – Польша от НАТО за военные базы получает деньги. Мы от России не получаем ничего. Почитай договоры аренды, она безвозмездна, то есть даром», – заявил Добротвор.

С ним поспорил оппозиционный президенту Александру Лукашенко, но пророссийски ориентированный политик Александр Скурчаев, напомнив, что Белоруссия получает от России ежегодные дотации: «А десять миллиардов в год мы получаем от России – что, просто так, что ли, дают?».

Добротвор, в свою очередь, посчитал, что Россия взамен на дотации получает доступ к белорусским продуктам:

«Конкретно договоры по размещению военных объектов. Россия не платит ни копейки за размещение своих военных объектов на территории Белоруссии. Польша конкретно получает за размещение баз НАТО, они нормально получают денег от НАТО. А мы такие хорошие и добрые. То, что ты пытаешься сказать, что другими, нам Россия одалживает десять миллиардов или как-то она нас кормит, покупая у нас еду. То есть, мы продаем им еду, а они дают нам деньги, они одолжение делают. Ну, это рынок, тут нет одолжений. Не хотите – не покупайте, ребята. У вас своих продуктов нет», – уверяет змагар.

Скурчаев при этом подчеркнул, что в этом случае Белоруссия получит считанные проценты от всех российских инвестиций и понесет экономические потери:

«Смотри, одолжения нет. Мы сейчас говорим о том, что у нас сейчас будет по рыночной цене газ, нефть, но одолжений нет, правильно я понимаю? Доступ на российский рынок, чтобы тоже не было одолжений, для всех абсолютно идентичный. И соответственно, за военные базы будет примерно 5% от того, что мы имеем сейчас. То есть, ты про это говоришь? Давай мы просто в одностороннем порядке урежем те дотации, которые есть».