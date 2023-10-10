Змагары предостерегают Киев: Чрезмерное сочувствие Израилю оскорбит крымских татар

Вадим Москаленко .  
10.10.2023 16:57
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Израиль, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине придётся балансировать между поддержкой Израиля в разразившемся конфликте и «активными консультациями» со странами исламского мира.

Об этом в эфире украинского «7 канала» заявил бежавший на Украину белорусский оппозиционный политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине придётся балансировать между поддержкой Израиля в разразившемся конфликте и «активными консультациями» со странами...

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«Как сегодня Украине стоит вести себя, учитывая все вызовы, связанные с войной в Израиле?», – спросила ведущая канала.

Журналистка уточнила вопрос: на дипломатические отношения с кем, в первую очередь, обратить внимание, и какой тактики придерживаться.

«Во-первых, конечно, это поддержка Израиля, с другой стороны, надо параллельно с этим вести активные консультации со странами исламского мира. Потому что выступить против исламизма как такового для Украины опасно с точки зрения очень простого вопроса – а какой веры крымские татары?», – нагнетал Тышкевич.

По его словам, Украине нужно умудриться морально поддержать Израиль, не рассорившись с исламским миром.

«Мы не можем выступать против ислама, потому что это раскол в украинском обществе. И, в принципе, значительная часть исламских стран также выступает против войны. Однако тут очень шаткая база, поэтому с одной стороны, это, естественно, поддержка Израиля, с другой стороны, нам нужны контакты с государствами арабского мира, потому что в случае, если это пойдёт по иранскому плану, то от этого усиливается Иран и ослабевают позиции монархий Аравийского полуострова. Саудовская Аравия, Эмираты и так далее.

Соответственно, мы, наоборот, заинтересованы в том, чтобы влияние Ирана было ограничено, а те исламские страны, с которыми у нас есть связь и партнёрство – это и Турция, и Саудовская Аравия, ОАЭ, наоборот, чтобы они увеличивали свой политический вес. Соответственно, с этими государствами нам нужно обговаривать, в том числе и израильские события», – рассуждал змагар.

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