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краина блокирует участие самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской и белорусов в совместных мероприятиях на Западе.

Об этом пишет националистическое белорусское издание «Наша нива» со ссылкой на европейских дипломатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока Украине есть чем играть, хотя бы теоретически, чтобы сдерживать Лукашенко от увеличения масштабов своего участия в войне, они пытаются это сделать. Тот факт, что он неоднократно их обманывал, в нынешней ситуации не учитывается. Пока есть хоть капля надежды, как говорится», — рассказал собеседник «Нашей нивы» .

Так, Тихановскую по инициативе Украины не пригласили в 2023 году на саммит так называемого «Люблинского треугольника» – площадку, основанную Польшей, Украиной и Литвой для возрождения антироссийской Речи Посполитой.

Не было Тихановской и на официальной части празднования 160-летия антироссийского восстания 1863 года в Варшаве. Зато в торжествах участвовал посол Украины, который зачитал приветственное письмо президента Владимира Зеленского.

В тексте не были упомянуты белорусы, хотя белорусская оппозиция ставит это восстание во главу угла своего националистического мифа и даже называет его главаря поляка Винцента Калиновского на славянский манер Костусем. О змагарах на мероприятии вспомнил только президент Польши Аджей Дуда.

Беглые белорусские оппозиционеры с горечью признают реальность того, что интерес к ним Запада, возникший в 2020 году после провалившегося Беломайдана, утрачен.

«Мы находимся в ситуации, когда у нас нет союзников. У нас есть гуманитарные союзники – страны, которые нам сочувствуют, принимают наших беженцев и пока еще не выдают режиму. Но у нас нет активных союзников, которые проповедовали бы активную стратегию по Белоруссии. Их особенно никогда и на было, но была огромная надежда на Украину, потому что это единственная территория, где можно собрать военную силу и присоединить к ней политику. Этого союзника у нас пока нет. Украина, выбирая между тем, чтобы сделать национально-освободительную армию и тактически играть в покер с Лукашенко, выбрала второе. Это очень огорчает белорусов. Я хотел бы верить, что Украина по неофициальным каналам разговаривает с Лукашенко языком силы, что они шепчут ему в ухо: если дернешься, увидишь последствия, танцуй от Путина. Плохо, если он их гипнотизирует, а таланов гипнотизера ему не занимать», – сказал в интервью «Еврорадио» бежавший в Киев после Беломайдана Вадим Прокопьев.

Беглым белорусским оппозиционерам действительно живется несладко на Украине и в Восточной Европе. Там их ассоциируют с русскими и всячески притесняют.

Только в январе компания Ecolines высадила из автобуса белорусскую волонтерку Дарью, которая пыталась вернуться из Львова в Краков, после того, как отвозила гуманитарку ВСУ.

Еще у одной белорусской волонтерки Карины Потемкиной, которая помогала жителям Бучи после «русских зверств», не предоставляют на Украине вид на жительство. Заступничество «офиса» Тихановской не помогает. А беглого белорусского «политзаключенного» Ивана Красовского вообще хотят выдворить из Украины. Ему присудили крупный штраф и назвали «коллаборантом».

Не лучше обстоят дела и в «цивилизованной» Европе. В октябре в Варшаве избили ведущего Youtube-канала «Рух За Свабоду» Илью Добротвора.

У него перелом носа и черепно-мозговая травма. И случаи таких избиений в Польше далеко не единичны. В июне в центре Варшавы бывший басиста группы The Toobes Антона Живанова за то, что он говорил по-русски. Постадала даже предавшая свою родину спринтарша Кристина Тимановская. Поляки кричали ей с мужем: вали домой. Кстати обещанное место в сборной Тимановской так и не предоставили.

В июле в польском городе Новы-Сонч (Малопольского воеводство) беглым белорусским разрисовали черной краской автомобиль: на машине по-русски написали «Русь», рядом нарисовали Z и закрасили номерные знаки.

Задержанный в Чехии белорус Петр рассказал в соцсетях, как полицейские опустили ему голову вниз, нацепили медицинскую маску и говорили:

«От тебя пахнет, как от свиньи».

В августе сразу несколько польских банков закрыли беглым белорусам счета. Во Вроцлове змагары даже вышли на акцию протеста против «дискриминации».

И это только те инциденты , о которых сообщают змагарске СМИ. Понятно, что белорусам на Украине и в Европе живется несладко. «Диктатор», от которого они бежали, Александр Лукашенко предложил соотечественникам покаяться и вернуться. Белорусские СМИ развернули целую кампанию на эту тему.

Но инициатива вызвала бешенное сопротивления у «президента Тихановской». Она отчаянно боится потерять эмигрантскую базу, о которой она как бы заботится на средства западных грантов, а потому самозванка изо всех сил запугивает соотечественников, уговаривая не возвращаться.