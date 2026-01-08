Змагары пугают белорусских чиновников похищением Лукашенко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Так называемый «объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской», состоящий из беглых белорусских змагаров, опубликовал обращение к чиновникам Минска с предложением провести «круглый стол о транзите власти».

«Урок Каракаса показывает, что окна возможностей закрываются быстро, поэтому игнорирование инициативы круглого стола могут привести к сценариям, в который нормальный гражданский диалог будет заменен другими неконтролируемым процедурами, которые могут создать угрозы независимости Республики Беларусь», – говорится в обращении.

Замглавы «кабинета» Павел Латушко пояснил в эфире «Еврорадио», будто похищать президента Белоруссии будут не США, а Россия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Горячечная фантазия подчиненных самопровозглашенной «президентки Беларуси» нарисовала следующий сценарий. Путин похищает Лукашенко, в Белоруссии начинается бунт сторонников самостийности, Россия вводит войска. Круглый стол нужен, чтобы это предотвратить.

По сути, мы имеем дело с судорожной попыткой команды Тихановской привлечь к себе внимание, воспользовавшись громким международным поводом. В Белоруссии крайне негативно восприняли события в Венесуэле. МИД выступил с резким осуждением, а президенту Александру Лукашенко телегам-легенды приписывают слова «дурак» и «гнида», сказанные в адрес американского коллеги.

Никаких документальных подтверждений этому нет, зато сегодня белорусский президент высказался открыто на вручении премии «За духовное возрождение».

Лукашенко назвал венесуэльский народ дружественным, а США предупредил, что попытка провести наземную операцию в южноамериканской стране обернется для них «вторым Вьетнамом». Он считает, что кампания в Каракасе – это уступка президента Дональда Трампа своим военным, которые хотят оправдаться за позор в Афганистане.

«Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой «героизм» на беззащитном человеке. Я об этом с болью говорю, потому что был втянут в эту ситуацию в самом начале и информировал американцев, что венесуэльцы готовы с ними сотрудничать. Там было все: и договоренности, и деньги, которые были заплачены и военным, и гражданским. Там были сговор и предательство», – сказал Лукашенко.

По его информации, жена Мадуро была ранена в ходе операции. Американцы предложили ей остаться, но она последовала за мужем в плен. Лукашенко высказал надежду на профессионализм и честность американского судьи и адвоката Мадуро.