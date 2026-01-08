Змагары пугают белорусских чиновников похищением Лукашенко

Елена Острякова.  
08.01.2026 22:38
  (Мск) , Москва
Просмотров: 201
 
Белоруссия, Венесуэла, Дзен, Политика


Так называемый «объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской», состоящий из беглых белорусских змагаров, опубликовал обращение к чиновникам Минска с предложением провести «круглый стол о транзите власти».

«Урок Каракаса показывает, что окна возможностей закрываются быстро, поэтому игнорирование инициативы круглого стола могут привести к сценариям, в который нормальный гражданский диалог будет заменен другими неконтролируемым процедурами,  которые могут создать угрозы независимости Республики Беларусь», – говорится в обращении.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так называемый «объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской», состоящий из беглых белорусских змагаров, опубликовал обращение...

Замглавы «кабинета» Павел Латушко пояснил в эфире «Еврорадио», будто похищать президента Белоруссии будут не США, а Россия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Горячечная фантазия подчиненных самопровозглашенной «президентки Беларуси» нарисовала следующий сценарий. Путин похищает Лукашенко, в Белоруссии начинается бунт сторонников самостийности, Россия вводит войска. Круглый стол нужен, чтобы это предотвратить.

По сути, мы имеем дело с судорожной попыткой команды Тихановской привлечь к себе внимание, воспользовавшись громким международным поводом. В Белоруссии крайне негативно восприняли события в Венесуэле. МИД выступил с резким осуждением, а президенту Александру Лукашенко телегам-легенды приписывают слова «дурак» и «гнида», сказанные в адрес американского коллеги.

Никаких документальных подтверждений этому нет, зато сегодня белорусский президент высказался открыто на вручении премии «За духовное возрождение».

Лукашенко назвал венесуэльский народ дружественным, а США предупредил, что попытка провести наземную операцию в южноамериканской стране обернется для них «вторым Вьетнамом». Он считает, что кампания в Каракасе – это уступка президента Дональда Трампа своим военным, которые хотят оправдаться за позор в Афганистане.

«Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата. Но надо было показать свой «героизм» на беззащитном человеке. Я об этом с болью говорю,  потому что был втянут в эту ситуацию в самом начале и информировал американцев, что венесуэльцы готовы с ними сотрудничать. Там было все: и договоренности, и деньги, которые были заплачены и военным, и гражданским. Там были сговор и предательство», – сказал Лукашенко.

По его информации, жена Мадуро была ранена в ходе операции. Американцы предложили ей остаться, но она последовала за мужем в плен. Лукашенко высказал надежду на профессионализм и честность американского судьи и адвоката Мадуро.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить