Змагары разоблачили бред Соловья о двойнике Путина

Елена Острякова.  
06.01.2024 14:21
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Хакерская организация беглой белорусской оппозиции «Кибер-партизаны» опровергла бредовые утверждения иноагента-рептилоида, бывшего преподавателя МГИМО Валерия Соловья о том, что Россией правит белорус по прозвищу Василич.

Соловей неоднократно утверждал, будто Владимира Путина нет в живых, а вместо него пост президента РФ якобы занимает двойник – бывший плотник четвертого разряда Евгений Васильевич родом из Белоруссии.

Хакерская организация беглой белорусской оппозиции «Кибер-партизаны» опровергла бредовые утверждения иноагента-рептилоида, бывшего преподавателя МГИМО Валерия...

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«Кибер-партизаны» утверждают, что взломали белорусскую паспортную базу, но не нашли двойника Путина.

«Кибер-партизаны» нашли всех граждан Белоруссии, кто хотя бы как-то похож на Путина. На фото – самый похожий из всех найденных. По иронии, его отчество – Васильевич, но не Евгений. И плотником мужчина не работает. Да и сходство с Путиным неоднозначное», – сообщает «Еврорадио».

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