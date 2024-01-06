Змагары разоблачили бред Соловья о двойнике Путина

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Хакерская организация беглой белорусской оппозиции «Кибер-партизаны» опровергла бредовые утверждения иноагента-рептилоида, бывшего преподавателя МГИМО Валерия Соловья о том, что Россией правит белорус по прозвищу Василич.

Соловей неоднократно утверждал, будто Владимира Путина нет в живых, а вместо него пост президента РФ якобы занимает двойник – бывший плотник четвертого разряда Евгений Васильевич родом из Белоруссии.

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«Кибер-партизаны» утверждают, что взломали белорусскую паспортную базу, но не нашли двойника Путина. «Кибер-партизаны» нашли всех граждан Белоруссии, кто хотя бы как-то похож на Путина. На фото – самый похожий из всех найденных. По иронии, его отчество – Васильевич, но не Евгений. И плотником мужчина не работает. Да и сходство с Путиным неоднозначное», – сообщает «Еврорадио».