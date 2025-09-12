Змагары: Снятие санкций США с «Белавиа» ничего не меняет – запреты в Европе остаются в силе

Белорусские самолеты не смогут летать в США даже после вчерашнего решения Вашингтона, потому что Евросоюз не отменил санкции против «Белавиа».

Это утверждает уехавшая из Белоруссии еще в 2011 году журналистка-змагарка Наталья Радина на украинской радиостанции «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается снятия санкций. Что США сделают за то, что Лукашенко освободил политзаключенных? На данный момент нам известно, что в Минске откроется американское посольство. Бог с ним, пускай открывается. Второе – они сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».  Практически это не означает возобновление полетов из Белоруссии. США ввели санкции против «Белавиа» в 2023 году, а Евросоюз – еще в 2001 году. Самолеты с того времени в США не летали. США в 2023 году ввели санкции на покупку новых «боингов», комплектующих и программного обеспечения для самолетов», – сказала Радина.

Ранее представитель президента США Джон Коул официально объявил о том, что США снимают санкции с «Белавиа» в обмен на амнистирование 1400 белорусских «политзаключенных». Змагарка Радина утверждает, что на самом деле нужно освобождать более 10 тысяч человек.

