«Змагары, Света вас кинула». Тихановская сливает протесты

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозгласившая себя «лидером белорусской нации» и находящаяся в Литве Светлана Тихановская призвала сторонников проголосовать в интернете на платформе «Голос» по вопросу, стоит ли оппозиции вести переговоры с белорусскими властями при международном посредничестве.

Об этом она заявила в заранее анонсированном заявлении, размещенным в ее соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тихановская уверяет, что готовилась к этому выступлению семь месяцев.

«Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис. И разрешить его мы можем мирным путем – через переговоры при международном посредничестве», – сказала Тихановская.

Она уточнила, что запускает голосование «не вместо, а вместе с уличными протестами».

«Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. Такие люди есть, и им переговоры нужны не меньше, чем нам», – утверждает Тихановская.

Это не первое «особо важное» заявление Тихановской. В октябре прошлого года она объявляла ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Мол, если он не уйдет в отставку в назначенный Светланой день, в стране разразится забастовка. Лукашенко проигнорировал ультиматум, а забастовки не случилось.

Поэтому новые заявления Тихановской комментаторы воспринимают скептически.

«Посмотрел обращение Тихановской. Впечатления изложу коротко: ой», – написал в своем телеграм-канале бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич.

«Тихановская сливает протест в Беларуси как бы переводя его в “переговорное” состояние. Таким образом она подкладывает себе соломку: нас много, мы нагнали ботов на наш сайт; несанкционированные акции не наше дело — мы ведем переговоры, вы сами виноваты.

Змагары, вас только что кинула Света. Она остается в Литве выжимать оставшиеся соки из финансовых потоков, смотреть на европейские города, а потом спокойно исчезнет. А вы голосуйте на сайтах, светите фонариками, кричите в подушку. Это бизнес для неё и её окружения, ничего личного», – прокомментировал заявление журналист RT Константин Придыбайло.

«Если ты анонсируешь свое выступление, как то, над чем “работала 7 месяцев”, то надо немножко включить воображение, а, возможно, и полистать новостные страницы за этот период, чтобы примерно представить, чего будут ждать от тебя адресаты сообщения.

В нашем случае это могло быть, например, объявление о намерении вернуться; заявление о том, что вчера американцы тайно пообещали ей отключить Лукашенко от swift; новость о том, что достигнуто международное согласие на круглый стол по урегулированию кризиса с участием и Запада, и России.

Короче, что-то, над чем надо было “работать 7 месяцев”», – считает белорусский оппозиционер Петр Кузнецов.