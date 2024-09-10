Змагары теряют страх после разгрома Беломайдана. Белорусские чиновники вновь вспоминают вкус «самостийности»

«Мовный инспектор» Игорь Случак (на фото), который годами заваливал все возможные инстанции обращениями с предложением дерусифицировать все, что только возможно, сбежал в Литву, но не угомонился.

Беглый змагар написал обращения в ряд райисполкомов, предлагая заменить все таблички с названиями улиц на белорусскоязычные. Несмотря на то, что сам Случак уже давно вместе с семьей эвакуировался в Литву, а его деревенскую усадьбу разбирают односельчане, он исправно пишет свои жалобы, а чиновники так же исправно ему отвечают и иногда даже вежливо отчитываются о выполнении его требований.

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Так, например, райисполком в родном для Лукашенко Шклове отчитался, что районному унитарному коммунальному предприятию «Жилкомхоз» было дано поручение при обновлении надписей на уличных табличках и заказе новых табличек делать их на мове. В приграничном с Литвой Поставском районе исполком, хоть и признает, что, в соответствии с конституцией, государственными являются и русский, и белорусский языки и оставляет право выбора за собственником постройки, однако рекомендовал изготовителям табличек предлагать заказчикам именно белорусскоязычные.

Местным коммунальщикам в Поставах также поручено делать таблички на мове. В соседнем с Поставами Мяделе и так уже таблички на мове висят на большинстве улиц и председатель райисполкома просто пообещал, что и впредь новые указатели будут делаться исключительно на ней. В Волковыске, сославшись на отсутствие денег на такие прихоти в бюджете, немедленно изгонять русский язык с улиц не стали, однако пообещали делать это постепенно, по мере плановой замены.

Надо отдать должное чиновникам, в большинстве исполкомов удовлетворять хотелки Случака отказались. В Лунинце Брестской области даже потроллили змагара, который не только не имеет никакого отношения к городу, но даже и в Белоруссию в ближайшее время вряд ли попадет, указав в ответе, что не получали таких жалоб и предложений.

В Вилейке просто сказали, что, поскольку законодательство этого не требует, переписывать таблички нецелесообразно. Примерно так же ответили и в Логойске, добавив, что имеющиеся вывески и так уже имеют эстетический вид.

В туристическом Несвиже сослались на удобство туристов и гостей города. Аналогичный предлог отказать змагару нашли в расположенном рядом с российской границей Мстиславле, отметив, что «район имеет многолетнюю историю сотрудничества с приграничными районами Смоленской области РФ», и во время проведения знаковых мероприятий в городе их «гостям и участникам удобно читать названия населенных пунктов как на русском, так и белорусском языках».

Наверное, лет пять назад положительных ответов было бы больше, тогда «мягкая белорусизация» была официальной государственной политикой, а Случак и его сторонники изгалялись вовсю. Но и сейчас в регионах, как выяснилось, осталось немало высокопоставленных чиновников, готовых поддержать инициативу «мовного инспектора».

Показательно также и то, что, отказывая змагару, местные власти ссылались на туристов. Никто из чиновников не вспомнил про удобство местного населения, которое в подавляющем большинстве районов Белоруссии преимущественно русскоязычное (исключение составляет разве что Вороново Гродненской области, там большинство – этнические поляки).

Бои за топонимику ведутся в Белоруссии уже давно и с переменным успехом. В горисполком Минска пророссийскими активистами были написаны множество петиций. После того, как в дело вмешался сам Лукашенко, похожую на польскую «латинку» начали убирать, но русскоязычные или, по крайней мере, двуязычные таблички так и не стали появляться. Несмотря на то, что подавляющее большинство минчан говорят на русском, да и дефицита в туристах из России белорусская столица не испытывает, топонимическая дискриминация русскоязычного большинства продолжается.