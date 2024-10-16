Змагары торжествуют. В союзной Белоруссии объявили преступным пророссийский телеграм-канал

Белорусские змагары и отличающиеся от них только расцветкой флага «системные националисты» празднуют очередную перемогу.

Министерство информации Белоруссии обновило список экстремистских материалов. И список этот пополнился не только мало кому интересными змагарскими ресурсами. Суд Мядельского района Минской области принял решение о признании экстремистским телеграм-канала «За Союзное государство Беларуси и России».

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Как понятно из названия, канал точно не является змагарским и выступает за более тесную интеграцию с Россией. После попадания в «черный список» канал дважды сменил название. Сначала – на «Мядельский суд», потом – «Русский губернатор Литовских и Белорусских губерний граф Муравьёв-Виленский!», в честь самого ненавидимого белорусскими националистами всех мастей исторического персонажа, разгромившего польский мятеж Калиновского и много сделавшего для культурного и экономического развития белорусских земель.

Канал, как водится, анонимный, но некоторые приписывают его авторство известному белорусскому публицисту Сергею Шиптенко, который в 2016-2018 годах уже провел более года за решеткой, дожидаясь суда по «делу Регнума», которое было самым первым и до сих пор самым вопиющим случаем политических репрессий в отношении пророссийски настроенных граждан.

Запрет канала способен создать проблемы не только его автору, но и тем, кто просто на него подписан. К тому, кто попал в поле внимания «системных националистов» может просто прийти милиционер и потребовать показать телефон для проверки подписок. Если найдет крамолу – жди крупного штрафа, ареста до 30 суток и попадания в специальную базу данных, которая ставит под большой вопрос возможность приличного трудоустройства.

В чем заключается экстремизм канала? Призывов что-то громить и кого-то убивать там не найти точно. Контент канала, скорее, научный. Он часто публикует исторические документы, копии старых книг и периодических изданий, которые не оставляют камня на камне от насаждаемой сверху идеологии «тысячелетней белорусской государственности».

Кроме истории, на канале много материалов по экономике, с цифрами и фактами доказывающие экономическую зависимость республики от России. Автор канала – приверженец идеологии западнорусизма, сторонник идеи о триединстве русского народа, загнанной в современной Белоруссии чуть ли не в подполье.

К сожалению, для западнорусистов и сторонников более тесной интеграции с Россией в современной Белоруссии наступили не лучшие времена. Под бодрые речи чиновников и пропагандистов о пророссийском выборе и укреплении интеграции, в республике продолжаются репрессии в отношении пророссийских политиков и публицистов.

В качестве авторов доносов обычно используются сбежавшие из страны змагары, с которых взятки гладки – и для белорусского правосудия они не доступны. Суды получаются как бы не при делах – поступило обращение, а они лишь действовали в рамках закона. Представьте себе, если бы российские суды массово штамповали решения и приговоры по доносам навальнистов и беглых иноагентов. Абсурд? Но в Белоруссии это – отработанная и широко применяющаяся схема.

Спорить с госпропагандой с пророссийских позиций стало опасным. Пророссийские авторы все чаще закрывают свои телеграм-каналы и отказываются от активности в соцсетях. Некоторые приняли радикальное решение и покинули территорию Белоруссии. Тех, кто хочет это сделать, еще больше, но у многих семьи, недвижимость, ипотека – пока не позволяют этого сделать.

Пока экстремистскими признаются интеллигентные каналы с качественным научным контентом, в сети продолжают бесчинствовать абсолютно хамские каналы, которые продолжают поливать грязью сторонников интеграции и угрожать им. К травле присоединились именитые государственные журналисты вроде Григория Азаренка, который в России представляет Белоруссию на телеканале у Соловьева.