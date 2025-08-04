Змагары угрожают пересчитать всех российских солдат в Белоруссии

Россия хочет спровоцировать ответный удар Запада по Белоруссии и поэтому стягивает свои войска на территорию этой страны.

Об этом советник кабинета самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил в интервью украинскому радио «НВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они сейчас говорят об учениях «Запад-2025». Через неделю уже начнут перебрасывать войска, и в течение четырех недель тысячи военных железнодорожных составов прибудут на территорию Белоруссии. Они заявляют, что там будет 10-12 тысяч солдат, но они всегда заявляют уменьшенное количество. На самом деле прибывает в 5-6 раз больше. Так было в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение. Тут очень важно будет следить, сколько войск перекинут на территорию Беларуси, какие это войска, будут ли они на границе с Украиной или с Литвой и Польшей. Самое важное – сколько останется после учений в сентябре. Для нас это тревожно, мы за этим следим», – сказал Вячорка.

Он похвастался, что «офис Тихановской» регулярно делится инсайтами с послами западных стран. В частности, змагары сообщили дипломатам, что белорусские внутренние войска будут использоваться для провокаций на границе.