Змагары в панике: Российская десантура идет на Белоруссию

14.03.2021, Москва, Елена Острякова

Около 100 российских десантников примут участие в учениях на полигоне «Осиповичский» в Белоруссии.

Об этом сообщает министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью», – говорится в сообщении.

Учения продлятся с 14 по 27 марта, и это уже вызвало волнение в белорусской оппозиции, которая наметила акции протеста на 25 марта (националистический праздник День воли).

«Я к учениям отношусь абсолютно спокойно. России не нужно прикрывать свое стремление ввести войска учениями. При необходимости она это сделает без всяких учений. Очень показателен пример Крыма. Это дымовая завеса, за которой прячется что-то другое, что является для Беларуси значительно более опасным. Например, попытка контролировать белорусские разработки в области вооружений», – заявила на «Еврорадио» оппозиционный политолог Ольга Харламова.