Змагары завопили о «спецоперации чекистов»: в Киеве найден повешенным беглый беломайданщик

03.08.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов, который пропал в понедельник в Киеве, найден повешенным в парке Святошинского района.

Об этом сообщает киевское управление полиции на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Мобильный и личные вещи Виталия были обнаружены на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство», будет проверяться версия убийства, замаскированного под суицид.

В понедельник Шишов вышел утром на ежедневную пробежку и не вернулся. Он уехал из Белоруссии в 2020 году после массовых протестов и занимался в Киеве помощью другим беглым «змагарам». В среде белорусской политэмиграции на Украине так же, как и в других странах царили постоянные склоки из-за грантовых денег.

Белорусский дом в Украине поспешил заявить, что смерть Шишова это не самоубийство, а «спланированная чекистами спецоперация».

«За Виталиком велась слежка. О фактах были соответствующие уведомления полиции. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Нет сомнений, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму белоруса», – говорится в заявлении.

В Белоруссии сочли подобные заявление закономерными, как и саму смерть Шишова, который стал очередной «сакральной жертвой».

«В нашей стране противник такие акции проводить не в состоянии. Во всяком случае сложно. Сухопутные границы закрыты, состав посольств ограничен, местные сектанты, которых вербуют дистанционным способом, настолько слабо подготовлены, что с первых шагов попадают в поле зрения КГБ. Поэтому в зоне риска в первую очередь находятся активисты, которые скрываются за рубежом, особенно самые бесполезные из них. На крови этих людей будут лепить сакральную жертву и использовать в качестве формального повода для усиления давления на Беларусь. В этом смысле хитрый Протасевич был прав. Самое безопасное место для таких людей – СИЗО КГБ», – написал в своей телеграм-канале политолог Александр Шпаковский.

«Говорил вам Азаренок: возвращайтесь домой, пусть в тюрьму – зато живыми и здоровыми останетесь. Не слушали. Думали, все это хиханьки да хаханьки», – написал телеведущий Григорий Азаренок.

Его коллега Игорь Тур сомневается в том, что Шишов мог заинтересовать как «режим», так и желающих обвинить «режим» в заказном убийстве.

«Я полгода прожил исключительно тусовкой беглых, изучением людей в разных странах и разного уровня важности. В моей персональной таблице «Кто есть кто?» – 427 фамилий. Фамилии Шишов там нет. Я, конечно, слышал про него, но так, вскользь и про алкоголь. Так что попытки сделать из него жертву заказного из Минска убийства будут смешными», – написал Тур.

«Если поставлена задача для белорусских спецслужб, например, нейтрализовать какого-то важного общественного деятеля, почему нет. По логике вещей, главный удар должен был бы направлен против штаба Тихановской в Вильнюсе, офиса Латушко. Это более опасные для белорусских властей структуры. Но получилось так, что в Украине случилась эта трагедия», – признал оппозиционный белорусский политолог Валерий Карбалевич в эфире «Эха Москвы».

Одесский журналист Юрий Ткачев, считает, что в случае с Шишовым не убийство попытались замаскировать под самоубийство, а наоборот, то есть вариант того, что Шишов повесился сам, кажется, в расчёт даже не принимается.

«Замаскировать убийство под самоубийство так, чтобы это не спалил внимательный судмедэксперт почти невозможно. Особенно повешение. И спецслужбы это знают лучше нас с вами. А в том, что экспертизу тела белорусского оппозиционера в Украине будут проводить предельно тщательно, можно не сомневаться. Если бы Лукашенко решил убить Шишова, то проще (с точки зрения организации) и куда менее палевно вместо имитации самоубийства сделать так, что он бы просто исчез. Ну или хотя бы попытаться это сделать. Вместо того, чтобы выставлять тело на всеобщее обозрение в максимально удобном для экспертизы виде», – написал Ткачев в своем блоге.