«Змеиное кодло» и выборы по-харьковски: СБУ, прокурор и «Фрайкор»

10.07.2019, Харьков, Артем Клименко

В этом месяце нападения правых радикалов на агитаторов неугодных им участников избирательного процесса стали привычной картинкой для Харькова. Такео впечатление, что у наци уже не осталось других дел, кроме охоты на красные шарики партии Шария, погромов офиса региональной общественной приемной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ), хулиганских наскоков на оппозиционные агитационные палатки.

Об атмосфере тотального предвыборного террора и безнаказанных выходках радикалов «ПолитНавигатору» рассказал кандидат в депутаты Верховной рады от ОПЗЖ Андрей Лесик.

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— У вас что ни день — какие-то эксцессы, порезанные палатки, разогнанные агитационные мероприятия?

— Вчера мне звонят: приходят молодчики и прямо с ножами бросаются на агитаторов. Разгоняют, режут палатки, убегают сами. Возле метро «Дворец Спорта», возле супермаркета «Рост» на проспекте Маршала Жукова нападали на женщин и агитационных палаток. Мои ребята пытаются их поймать.

— А что, больше некому ловить людей, нападающих с ножами на агитаторов?

— К сожалению, так. Этому тотальному террору правоохранительные органы никак не препятствуют. Начиная с того момента, когда наш партийный офис первый раз залили краской, рекламу залили зеленкой, поломали двери, поразбивали стекла. А перед этим, в день визита Юрия Бойко, радикалы бегали по всему городу, узнавали его маршрут с целью помешать нормальной работе. Пытаются запугать нас и людей, разделяющих наши взгляды.

Вместо того, чтоб реально привлечь к ответственности за такие вещи, правоохранительные органы это всё крышуют. В Харьковской области продолжает сидеть на своем месте (вернее — как раз не на своем месте) прокурор Юрий Брониславович Данильченко. Это прокурор времен Луценко, тоже всё еще остающегося на должности Генпрокурора, вцепившись в кресло, которое давно пора покинуть и не позориться…

— А идентифицированы люди, нападавшие на ваших агитаторов и на офис?

— Нападавшие установлены. Видео сброшено полиции. Но они ничего не делают.

Это представители «Фрайкора». Они и сами выкладывали видео, как срывают у наших ребят символику. Потом выложили видеоотчет, как они ночью устраивают погром офиса общественной приемной партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

А потом наши камеры наблюдения зафиксировали этих же людей, как они пришли смотреть на офис. Это видео у полиции есть. Но почему они ничего не делают?! Полиция бездействует, а радикалы повторяют свои бандитские вылазки. Этой ночью опять напали на офис. Опять облили краской. Хотели сжечь офис, но не смогли разбить дверь. Сожгли файер у входа, а бутылку с зажигательной смесью и банки из-под краски оставили под дверью.

— А они не понимают, что эта краска — не менее эффективная агитация за вас, чем те же агитационные палатки?

— Не понимают. Я думаю, что их разозлило мое выступление в эфире канала 112 в программе «Пульс». Поэтому они бесятся. Аргументов у них нет — только краска.

Но они видят, что безнаказанными остаются эти выходки. И снова и снова приходят нападать на палатки, крушить, ломать, резать. Да, это о многом говорит большинству харьковчан, которые возмущены происходящим. Но с другой стороны, этими налетами радикалы не дают голову поднять нашим агитаторам. Девочки уже просто боятся ходить на работу. Потому что запугивают, не дают возможность работать, проводить избирательную кампанию. Такого не было вообще никогда. Я не помню такого беспредела.

— Есть предположения, кто курирует погромщиков?

— Курирует их СБУ. С областным прокурором Данильченко они как одна шарашкина контора. Змеиное кодло. Данильченко против меня два дела стряпал, они развалились. Не получилось посадить меня — так теперь он покрывает тех радикалов, которых на меня натравили.

— Заявления в полицию по этим нападениям были?

— Люди, на которых непосредственно совершались нападения, писали заявления. Руководители офиса тоже писали. Но полиция начинает придумывать отмазки: «А у вас разрешение есть, чтоб стояла палатка?» Я говорю: «Какие вам документы? Может, вам еще акт землеотвода показать?» Или другой эпизод: мы проводим встречу на округе, по проспекту Маршала Жукова. Приезжает полиция: «Убирайте палатку». Начинают составлять админпротокол.

— А что вы предприняли после нападения на вас возле постамента памятника Жукову?

— Есть уже решение суда. Суд обязал Нацполицию внести данные в ЕРДР и начать расследование. Там, кстати, тот же самый «Фрайкор» был. Облили меня зеленкой. Стариков толкали, срывали с них пилотки. Напомню, это было 18 июня, в день 45-летия со дня смерти Жукова. Правоохранительные органы считают, что это не нарушение закона, а так, ерунда.

Только через суд приходится нам добиваться чего-то. Но опять же: внесли данные в ЕРДР… Но думаете кто-то кого-то вызвал на допрос?! Я тогда написал у себя на странице: «Дело не в том, что меня облили зелёнкой и угрожали, а в том, чтобы в городе был порядок, люди спокойно могли ходить по улицам, высказывать свою позицию и не бояться беспредела «кучки отморозков», которых покрывает прокуратура».

— То есть вы не надеетесь, что виновных привлекут к ответственности?

— Смотрите: у меня 23 уголовных дела по моим заявлениям, по факту препятствования депутатской деятельности. Все это — только убитое время.

— Это еще до того, как вас посадили в СИЗО?

— Да. Назначили нового начальника полиции, я пришел к нему на прием как депутат городского совета. Он забрал все дела. И они пропали. Никто не знает где они. Сейчас — то же самое. До того, как меня посадили в тюрьму, я не вылезал из судов и следственного управления Дзержинского района.

Напомню, Харьковский апелляционный суд от 30 марта 2017 года признал незаконным решение Харьковского горсовета о лишении Андрея Лесика мандата. Но потом мне не дали возможности работать в сессионном зале. Есть видео, где меня бьют несколько раз. Лили грязь на меня. Я судился о защите чести и достоинства, выиграл много судов. Но опровергнуть лживую информацию уже не получилось: в декабре 2017 года меня посадили в СИЗО по политическому заказу. Моя позиция, когда горсовет в 2015 году признавал Россию агрессором, была однозначна: «Совестью не торгую». Поэтому Райнин, будучи губернатором, а потом главой администрации президента, хотел меня «зачистить». Этим и занимались прокурор Данильченко и руководитель областной СБУ Носач.

Я просидел в СИЗО два с половиной месяца по политически мотивированным, надуманным обвинениям. Сегодня я понимаю: конечно, нужно почистить ряды правоохранителей. Не мстить, но наводить там порядок. Всему свое время. Начинать надо с областного прокурора. Он уйдет по статье. Пусть готовится

— Сейчас есть факты нападения на агитаторов. Почему участники избирательного процесса не доводят до логического завершения свои заявления? Почему не принуждают полицию к надлежащему выполнению своих обязанностей?

— Не работает это сейчас! Всё происходит системно. Сначала коммунальные службы просто воровали наши агитационные конструкции. Всего украдено около 18 штук. Забирают и вывозят. Потом их начали ломать. Теперь бегают с ножами, кидаются на людей. Я сам был свидетелем, как третируют людей, раздающих газеты. Это агония. Они только физически могут воздействовать на наших людей. Но порезанная палатка — это админпротокол… и до свидания. Что касается нападений на людей, — я уже сказал: заявления в полицию написаны.

Схема действия радикалы не меняется. Если какой-то жест доброй воли будет, вроде телемоста, они будут кипеш устраивать, жечь, крушить. Потому что государство утратило монополию на силу. Правит улица, по сути, радикалы. Как видите, они свои ультиматумы предъявляют и Зеленскому.