«Змеиный потерял значение. Одессу и Николаев будем брать с суши» – Сивков

01.07.2022  19:36 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Одесса, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Поставленные Францией артиллерийские установки «Цезарь» дали возможность Украине методично уничтожать всё живое на острове Змеиный, а потому пребывание там войск РФ стало нецелесообразно, и все разговоры о «доброй воле» – это чепуха.

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поставленные Францией артиллерийские установки «Цезарь» дали возможность Украине методично уничтожать всё живое на острове...

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«Эвакуацию со Змеиного можно объяснить только одним. Близко с берега была размещена артиллерийская установка «Цезарь», несколько штук, которые поставила Франция, с дальностью боя 50км, новейшая установка. Поэтому они могут теперь этот остров методично уничтожать, ответить там практически возможности нет. Мы могли бы конечно уничтожить эту установку на побережье, но, по всей видимости, есть определенные проблемы.

Поэтому, видимо, принято решение, что дальнейшее пребывание там наших войск нецелесообразно, и я полагаю это обусловлено тем, что готовится наступление на южном направлении, и все равно эта задача будет решаться с суши. К тому же, я не исключаю, что там появились самолеты радиолокационного дозора, которые покроют радиолокационным полем, особенно маловысотным, весь этот регион. Я это объясняю чисто оперативной необходимостью. Разговор о доброй воле – полнейшая чепуха», – подчеркнул Сивков.

При этом он признал, что был в числе большинства, кто отмечал чрезвычайную важность владения данным островом, однако, по всей видимости, ситуация изменилась.

«Я тоже обозначал значимость этого острова Змеиного, я еще раз хочу сказать, он действительно был важным пунктом для контроля ситуации. Я не владею в полной мере оперативной ситуацией там, потому что это абсолютно закрытая информация. Но, по всей видимости, необходимость содержания там исчезла.

Я могу только объяснить чем: либо появились дополнительные самолеты радиолокационного дозора, либо, и это скорее всего, и одновременно – задача взятия Одессы и Николаева будет решаться в сравнительно ближайшие сроки», – объяснил военный эксперт.

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