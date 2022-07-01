Змеиный станет братской могилой для ВСУ

01.07.2022  16:01 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина
Новости Украины

Украинская армия не в состоянии организовать противовоздушную оборону острова Змеиный, который вчера оставил российский гарнизон.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев, отвечая на вопрос, есть ли у ВСУ возможность прикрыть Змеиный в случае высадки туда украинского десанта.

Украинская армия не в состоянии организовать противовоздушную оборону острова Змеиный, который вчера оставил российский...

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По его словам у ВСУ нет таких средств ПВО, которые держала Россия на острове, к тому же нет и средств доставки, поскольку от ВМСУ остались лишь небольшие катера.

«Самые маленькие зенитные комплексы у них – это «Бук- М2» и «Бук-M1». Катерами такие комплексы на остров не довести и не выгрузить. А переносные зенитные ракетные комплексы – ПЗРК имеют малую дальность. Они не позволят украинским военным эффективно организовать противовоздушную оборону. Мы этот остров легко можем достать как с берега, так и с воздуха.

По нему легко может работать авиация, к примеру, авиационными ракетами Х-22 «воздух-поверхность». Не говоря о Черноморском флоте. Самое в данном случае эффективное средство – это ракетные комплексы «Оникс», базирующиеся на территории Крыма. Они по Змеиному давно пристреляны, с их помощью можно организовать обстрел любых целей на острове», – сказал офицер «Московскому комсомольцу».

 

Он характеризует потенциальную высадку украинского десанта как политическую акцию.

«Первый раз, когда нам сдался весь пограничный гарнизон Змеиного, Зеленский поторопился объявить пограничников «убитыми» и даже наградил «посмертно». Если будет принято решение о размещении там войск, то кого-то придется награждать посмертно уже на самом деле. Без ПВО там будет огневой мешок и братская могила», – резюмирует Хатылев.

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