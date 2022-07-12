«Змеиный жест доброй воли»: открылся путь для украинских судов с зерном

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Новости Украины

После вывода российского гарнизона с острова Змеиный устье быстрое в дельте Дуная стало доступно для прохода судов, перевозящих украинское зерно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на «Администрацию морских портов Украины», пишет официальный орган Верховной рады «Голос Украины».

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«На государственном предприятии «Администрация морских портов Украины» сообщили: учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих зерно», – сообщает издание.

Отмечается, что два баржебуксирных состава компании «Краншип уже успешно перешли из рейда Сулины в портопункт Килия через судоходный канал Быстрое.

«Напомним, после начала полномасштабной войны рашистского государства против Украины все судоходство в порты Придунавья осуществлялось через румынские воды. Как следствие, у канала Сулина (Румыния) образовалась пробка. Справиться с оперативным проведением судов по каналу выходит далеко не всегда, в связи с чем зерновозам приходилось ждать не менее 10 дней», – добавляет газета.

Напомним, что Минобороны РФ объявило вывод гарнизона с острова Змеиный «жестом доброй воли», призванным показать, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины.