«Змеиный жест доброй воли»: открылся путь для украинских судов с зерном

12.07.2022  13:23 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Зерно, Россия, Сельское хозяйство, Украина
Новости Украины

После вывода российского гарнизона с острова Змеиный устье быстрое в дельте Дуная стало доступно для прохода судов, перевозящих украинское зерно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на «Администрацию морских портов Украины», пишет официальный орган Верховной рады «Голос Украины».

После вывода российского гарнизона с острова Змеиный устье быстрое в дельте Дуная стало доступно...

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«На государственном предприятии «Администрация морских портов Украины» сообщили: учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих зерно», – сообщает издание.

Отмечается, что два баржебуксирных состава компании «Краншип уже успешно перешли из рейда Сулины в портопункт Килия через судоходный канал Быстрое.

«Напомним, после начала полномасштабной войны рашистского государства против Украины все судоходство в порты Придунавья осуществлялось через румынские воды. Как следствие, у канала Сулина (Румыния) образовалась пробка. Справиться с оперативным проведением судов по каналу выходит далеко не всегда, в связи с чем зерновозам приходилось ждать не менее 10 дней», – добавляет газета.

Напомним, что Минобороны РФ объявило вывод гарнизона с острова Змеиный «жестом доброй воли», призванным показать, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины.

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