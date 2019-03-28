Змея пожрала свой хвост: Коломойский попал на Миротворец

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который проживает в Израиле, попал в “чистилище” скандального сайта Миротворец, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине. Манипуляция общественно-значимой информацией. Организация распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале”, – указано в качестве причин добавления бизнесмена.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Также упоминается, что в 2017 году его и бывшего совладельца ПриватБанка Боголюбова обвинили, что они вывели из финучреждения почти 2 млрд долларов, переводя средства на счета компаний, которыми тайно владели. Тогда Высокий суд Лондона принял решение об аресте активов Коломойского и Боголюбова по всему миру.

Кроме того, в список его проступков перед Украиной авторы статьи внесли историю 2014 года, когда Минобороны объявило о закупки у Укрнафты, подконтрольной Коломойскому, но цена сделки оказалась выше рыночной.

Напомним, “внезапно прозревшие” принадлежащие Коломогйскому СМИ возглавили поход против пока еще действующего президента Порошенко, уничтожая остатки его репутации и рейтинга среди украинцев. На днях глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко обвинил сайт Миротворец в публикации фейковой новости о жалобе НСЖУ в СБУ на канал 1+1, который принадлежит Коломойскому. Также Канал Коломойского рассказал о причастности Порошенко к убийству в Молдове своего родного брата Михаила.

В ноябре прошлого года экс-канцлер Шредер попал в базу данных Миротворца после того, как в интервью изданию Aachener Nachrichten высказал мнение, что аннексию Крыма придется когда-то признать.

После этого пресс-секретаря МИД Германии, повторил призыв закрыть сайт, что в Миротворце назвали нападением на свободу слова и свободу распространения общественно значимой информации.