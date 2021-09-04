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04.09.2021 12:52 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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«ЗН»: Байден не горел желанием встречаться с Зеленским

Новости УкраиныУкраина отнюдь не является для Соединенных Штатов одним из наиболее важных партнеров или союзников,...

Украина отнюдь не является для Соединенных Штатов одним из наиболее важных партнеров или союзников, несмотря на недавний прием президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», считающее, что с последним визитом в Вашингтон Зеленскому «необычайно повезло».

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Отмечается, что несмотря на Афганистан, ураган «Ида», новый коронавирусный штамм «Дельта» и множество прочих проблем, свалившихся в одночасье на Джо Байдена, украинский президент стал вторым после Ангелы Меркель европейским лидером, принятым в Овальном кабинете.

«Правда, не потому, что Байден так желал встречи с ним. И, увы, не потому, что Украина для «лидера свободного мира» настолько важнее других союзников и партнеров. Просто еще один перенос или отмена визита президента Украины после Афганистана выглядела бы как еще одно «предательство», еще один повод для злорадства России, довольного потирания рук в Китае и, главное, нещадной критики со стороны не только негодующих республиканцев, но и значительной части демократов», – говорится в статье.

«На фоне событий вокруг Афганистана Байден остро нуждался в демонстрации своему электорату, внутриполитическим соперникам, евроатлантическим союзникам и геополитическим противникам того, что «Америка своих не бросает», в подтверждении «глобального лидерства» Соединенных Штатов, несмотря на то, что днем ранее он сообщил своей нации и миру, что Афганистан был «последней попыткой» национального строительства в других странах», – резюмирует издание.

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