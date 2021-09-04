«ЗН»: Байден не горел желанием встречаться с Зеленским

04.09.2021 12:52 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украина отнюдь не является для Соединенных Штатов одним из наиболее важных партнеров или союзников, несмотря на недавний прием президента Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели», считающее, что с последним визитом в Вашингтон Зеленскому «необычайно повезло».

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Отмечается, что несмотря на Афганистан, ураган «Ида», новый коронавирусный штамм «Дельта» и множество прочих проблем, свалившихся в одночасье на Джо Байдена, украинский президент стал вторым после Ангелы Меркель европейским лидером, принятым в Овальном кабинете.

«Правда, не потому, что Байден так желал встречи с ним. И, увы, не потому, что Украина для «лидера свободного мира» настолько важнее других союзников и партнеров. Просто еще один перенос или отмена визита президента Украины после Афганистана выглядела бы как еще одно «предательство», еще один повод для злорадства России, довольного потирания рук в Китае и, главное, нещадной критики со стороны не только негодующих республиканцев, но и значительной части демократов», – говорится в статье.

«На фоне событий вокруг Афганистана Байден остро нуждался в демонстрации своему электорату, внутриполитическим соперникам, евроатлантическим союзникам и геополитическим противникам того, что «Америка своих не бросает», в подтверждении «глобального лидерства» Соединенных Штатов, несмотря на то, что днем ранее он сообщил своей нации и миру, что Афганистан был «последней попыткой» национального строительства в других странах», – резюмирует издание.