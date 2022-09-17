«ЗН»: ШОС становится устойчивой платформой для продвижения китайско-российского миропорядка

17.09.2022  12:55 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, ШОС


Как показал последний саммит лидеров ШОС, это объединение превращается в антиамериканский блок.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Как показал последний саммит лидеров ШОС, это объединение превращается в антиамериканский блок. К такому...

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«Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде прошел в условиях нарастания разногласий между Западом и Китаем и Россией. Таким образом, ШОС становится важным инструментом КНР и РФ для продвижения «многополярного» мира.

Активизация взаимодействия двух государств в направлении борьбы с «единоличным» лидерством США в мире дает основания рассматривать организацию как потенциальный антиамериканский блок», – отмечается в публикации.

Правда, тут же делается оговорка, что участие в ШОС «стран, заинтересованных в сотрудничестве с Западом, ослабляет такую вероятность.

«ШОС всегда была площадкой государств с разными цивилизационными подходами, политической культурой и непростыми взаимоотношениями.

Однако авторитарная составляющая большинства этих стран, которая вносит дискомфорт в их отношения с Западом, а также китайский экономический магнит делают эту организацию весьма устойчивой платформой для продвижения китайско-российского видения миропорядка», – считает издание.

Впрочем, автор утверждает, что «позиция России в этом тандеме значительно ослабляется, как и позиция самого Владимира Путина».

«Помпезный прием Си Цзиньпина в Казахстане и Узбекистане, награждение его наивысшими государственными наградами двух государств контрастирует с намного более скромным приемом Путина, на двустороннюю встречу с которым опоздал даже киргизский президент.

Так что «поворот на Восток», который старается продемонстрировать российский президент, он делает в роли вовсе не победителя, а «государства, которое объясняет ситуацию», – полагает «ЗН».

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