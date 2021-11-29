«ЗН»: Спецслужбы США не доверяют Украине – все узнает Россия

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Новости Украины

Несмотря на многочисленные просьбы Киева, США не захотели делиться с информацией, якобы подтверждающей планы России о вторжении на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели»

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«Британские и американские СМИ сообщают, что в последние недели Вашингтон поделился с Киевом и европейскими союзниками разведывательной информацией, указывающей на возможность подготовки к вторжению российских войск на территорию Украины. Но, как утверждают информированные собеседники ZN.UA, несмотря на многочисленные просьбы украинской стороны, американцы не делились с ней подробной информацией, а лишь по различным каналам, включая публичные, поставили Киев в известность об угрожающей активности россиян», – отмечается в статье.

По словам автора публикации, подобную скрытность американцев понять можно, поскольку спецслужбы традиционно бережно относятся к своим источникам.

«Во-вторых, степень доверия к Украине крайне низка: россияне неплохо осведомлены об украинских секретах, а также существуют подозрения о наличии «крота» в окружении президента. Не случайно во время прошлогодней встречи Зеленского с главой МИ-6 Ричардом Муром в Лондоне, последний говорил об официальном и неофициальном окружении украинского президента, имеющем на него значительное влияние: британцы видят, как из Украины уплывает информация. Разговор шел, в том числе и об украинском «Киме Филби» — первом замсекретаре СНБО, главе комитета по разведке Руслане Демченко», – пишет издание.

«Кроме того, история с провалом операции по поимке «вагнеровцев» подрывает доверие к нынешней власти со стороны западных партнеров. В общем, у американцев нет никакой уверенности, что предоставленные подробные сведения не «уплывут» в Москву и не раскроют информанта. Оттого и общаются с украинскими партнерами крайне общими словами», – резюмирует «ЗН».