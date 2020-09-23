Значение продвижения сайта и сроки

23.09.2020

Следующий этап после создания страницы компании в интернете – это поисковое продвижение сайта. Это сложный и длительный процесс, который лучше доверить профессионалам.

Что такое SEO-оптимизация?

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Принцип работы продвижения достаточно прост: нужно сделать так, чтобы поисковая система выдавала определенную страницу на первых страницах поиска. Но на практике сделать так очень сложно. В первую очередь, из-за большого количества конкурентов.

Солидные компании готовы тратить большие деньги на поисковое продвижение сайта в Москве, чтобы их сайт длительное время оставался в первых результатах выдачи запросов в поисковике. Кроме того, алгоритм работы поисковых роботов постоянно меняется, поэтому некоторые методы, которые действовали 2-5 лет назад, уже не эффективны.

SEO-продвижение обеспечивает:

-улучшение позиций страницы в результатах поисковых систем;

-увеличение количества посетителей сайта;

-рост популярности компании;

-доверие со стороны клиентов.

Естественно, такая услуга платная, но вложение средств полностью оправдано. Самостоятельные попытки в большинстве случаев приводят к неудачам, так как нужны усилия сразу нескольких специалистов. В одиночку сделать все процессы очень сложно и это займёт много времени.

Когда ждать результат?

Выбирая компанию, которая проведет оптимизацию, следует быть очень аккуратным. Нужно изучить портфолио, ознакомиться с опытом. Ведь на позицию сайта может влиять даже сезон. Например, в конце зимы увеличивается спрос на сельхозтехнику или семена. Количество соответствующих запросов по этим позициям возрастает, но это вовсе не заслуга оптимизатора.

Ожидать эффекта от продвижения не стоит ранее, чем через 2-3 месяца. Ощутимые результаты появляются где-то через 6 месяцев. Есть ряд факторов, которые влияют на скорость оптимизации. Среди них — возраст домена и его оценка поисковыми роботами, уровень конкуренции, качество технической стороны работы. В масштабах определенного региона провести процедуру несколько проще, чем в масштабах целой страны.