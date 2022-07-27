«Значимость ударов по Антоновскому мосту переоценена. Украина сюда не вернётся» – замглавы херсонской ВГА

Распиаренный киевскими пропагандистами артудар ВФУ по автомобильно-пешеходному Антоновскому мосту – всего-навсего очередная сомнительная «перемога» в информационном пространстве, не предполагающая одержания реального преимущества в ходе боевых действий.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил замглавы новой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил украинским «военным экспертам», что до 1985 г. город жил без данной переправы через Днепр. По его мнению, это капитальное сооружение был названо «стратегическим объектом» только из-за того, что оно – мост.

«Если говорить объективно, то сама ситуация не останавливает (продвижения ВС РФ вперед – ред.). Эти все разрушения ничего не решают в пользу того, что «нацисты ворвутся в Херсон». Это – всего лишь иллюзии. Никогда и никто из нацистов сюда не зайдет, а разрушенный мост, который вы видите позади меня (демонстрирует незначительные повреждения дорожного полотна – ред.), он все-таки еще существует и, если говорить объективно, не меняет исход событий и (неудобного – ред.) положения, в котором оказалась истерия, как раз, от укронацистов», – говорил Стремоусов.

Замглавы ВГА Херсонской области оповестил, что последствия оперативно предотвращенного российской системой ПВО теракта ВФУ ликвидированы, движение – возобновлено полностью.

«Дорогие жители Херсона, Херсонской области. Как мы и обещали, понтонная переправа, на сегодняшний день, уже доставляет жителей с левого и правого берегов. Это говорит о том, что нам не страшны заявления украинских властей относительно ударов, которые наносятся по «стратегическим» мостам. Уже неоднократно говорили, что до 1980-х гг. в Херсоне не было Антоновского моста, который стал знаменитым практически на весь мир только из-за того, что его сделали «стратегически важным».

Переправа работает, жители Херсона беспрепятственно, совершенно бесплатно поступают с правого на левый берег. Работаем, коммуникации сохраняются. Переправы будут постоянно меняться, паромные переправы будут перекладываться, переделываться. Вы по любому доберетесь на левый берег», – заверил он.