«Значительная часть украинцев продолжает любить агрессора» – Андрухович

31.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Вопреки заявлениям официальной пропаганды украинское общество продолжает оставаться расколотым.

Об этом в интервью киевскому журналу “Новое время” заявил украинский писатель-галичанин Юрий Андрухович, ранее подсказавший, как Украине красиво избавиться от Донбасса.

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“Если подводить итог процессам в обществе, то, к сожалению, гораздо проще говорить о вещах, которые нас все еще разъединяют. Нас и дальше разъединяют довольно существенные на этом этапе истории моменты. Например, отношение к Майдану и выводы относительно него. Или отношение к России. Сложно не видеть, насколько значительная часть украинцев не хочет принять тот очевидный факт, что существует российская военная агрессия против их же страны. Они продолжают этого агрессора уважать и даже любить, и чем ближе к линии фронта с ним, тем больше процент этих поклонников”, – возмущается писатель.

Кроме того, он полагает, что война может истощить Украину, “не истощив врага”.

“А для этого экономические санкции против России не должны быть декоративными. И это в большей степени касается наших западных партнеров. Что же касается нашего руководства, то оно, мне кажется, существенно преувеличивает уровень своего партнерства с Западом в данной ситуации. Никакой устойчивой антипутинской коалиции, к сожалению, не существует, – приходит к выводу Андруховчи. – Нужно достигать ее реального создания, а не выдавать желаемое за действительное”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Андрухович закатил истерику из-за популярности на Западе русских писателей.