«Значительное достижение»: Госдеп хвалит контрнаступление ВСУ и требует продолжения войны

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Вооруженным силам Украины ни в коем случае нельзя соглашаться на перемирие по текущей линии фронта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек.

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У него поинтересовались, не считает ли он, что ожидания от контрнаступления ВСУ были перегреты.

«Что касается контрнаступления, Украина вернула себе территорию и открыла морские пути. Это значительное достижение. Украинские военные действовали очень мужественно. Правительство США понимает, что контрнаступление было очень трудным, оборона дается легче», – сказал Сайзек.

При этом он обещает, что правительство США собирается и далее поддерживать Украину.

«Что касается ситуации на линии фронта сейчас, я бы сказал, что между правительствами США и Украины продолжаются постоянные контакты. И наше государство получает информацию о происходящем прямо от президента Зеленского, и мы понимаем, что это тяжелая ситуация. Тем не менее, правительство США считает, что вооруженные силы Украины уже показывали свои способности. И сейчас надо думать о том, что будет дальше», – заявил представитель Госдепа.

По его словам, Украине следует воевать с Россией и дальше.

«Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию. И США считают, что Украина должна решать, как вести свою самооборону и как вести любые возможные переговоры с Россией, когда Украина посчитает, что наступило правильное время. Как мы видели, контрнаступление было очень трудным. Я уже говорил, что украинские военные очень мужественно действовали, а оборона дается легче. Поэтому мы понимаем, что никакое простое решение, урегулирование не должно обозначать, что линия фронта останется там, где она находится сегодня. США не думают, что это то, что должно быть», – резюмировал Сайзек.

При этом влиятельная американская газета «Вашингтон пост», как сообщал «ПолитНавигатор», признала полный провала украинского контрнаступления, рассказала об огромных потерях и поделилась рядом сенсационных подробностей.