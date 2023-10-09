«Знаем им цену»: Крымские татары о случке Зеленского с меджлисовцами

Власти Украины начали раздавать государственные посты крымским татарам, демонстрируя фальшивую заботу о судьбе народа, который всегда использовался Киевом лишь как антироссийский инструмент. До недавних пор только два человека заслуживали внимания украинского режима – это бывший глава экстремистского меджлиса Мустафа Джемилев и нынешний Рефат Чубаров.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал заместитель председателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвер Кантемир-Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что это очередной способ розыгрыша крымско-татарской карты. Для Киева, а больше всего для Соединённых Штатов Америки, нужна территория Крыма, нужен плацдарм влияния на Россию. Крым нужен, чтобы Киев показал свои возможности по возвращению своих территорий, и при этом – Крым важнее, чем все остальные территории, – это приоритетная зона. И на сегодняшний день к её возвращению они уже готовятся и продолжают готовиться. Мы ожидаем в ближайшее время какие-то действия с учетом того оружия, которое обещал Запад. И чтобы была вторая сторона воздействия – на внутреннюю политику, на состояние общества в Крыму, конечно, идёт демонстративная опора на крымско-татарский народ, прежде всего, для международной общественности. Дескать, Украина так ценит, так продвигает наших представителей», – считает он.

Кроме того, в этом есть расчет на проживающих в Крыму представителей крымско-татарского народа.

«Чтобы здесь, с одной стороны, гордились, а с другой стороны якобы надеялись на то, что, наконец-то, всё свершится. На самом деле, ничего этого не будет. Потому что у нас совершенно чётко сложившаяся позиция внутри народа, внутри крымского сообщества, в Российской Федерации вообще. И всё это обречено, конечно, на провал, но приходится с этим считаться, на это реагировать, объяснять, думать о том, что они ещё могут придумать, чтобы всё это реализовать. На самом деле, кадры, которые туда приходят, мы их многих хорошо знаем, и знаем им цену, на что они способны, и что собой представляют. Поэтому никакого ожидания в народе нет», – заверил Кантемир-Умеров.