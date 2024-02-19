«Знай свое место»: Зеленский получил сигнал на Мюнхенской конференции

Олег Кравцов.  
19.02.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский слишком нагло ведет себя по отношению к Соединенным Штатам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил покинувший Украину киевский политолог Василий Стоякин, отвечая на вопрос об итогах Мюнхенской конференции для киевского режима.


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«Тут, с одной стороны, сложился комплекс обстоятельств, из-за которых у Запада есть определенные проблемы. В первую очередь связанные с избирательной кампанией в США», – сказал Стоякин «Московскому комсомольцу».

По его словам, «в какой-то мере то, что сейчас происходит, имеет воспитательное значение».

«Зеленский слишком многого требует, слишком нагло себя ведет и не останавливается перед тем, чтобы пытаться влиять на американскую внутреннюю политику. Прямо его до сих пор не наказали, но косвенно — это как раз отсутствие военной помощи — есть сигнал: знай свое место. Не уверен, что это делается целенаправленно и осознанно. Потому что самое главное — это все-таки сугубо внутриполитические проблемы у гегемона», – отметил эксперт.

Он считает, что если оценивать ситуацию в целом, то конференция прошла не слишком удачно для Зеленского.

«То есть он не получил практически ничего из того, на что рассчитывал. Тем не менее все положенные обещания ему дали, выпили с ним. В конечном итоге помощь Украина получит. Позиция Запада на самом деле не меняется», – резюмировал Стоякин.

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