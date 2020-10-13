«Знак беды» – флаг белорусских националистов могут официально запретить

13.10.2020, Москва, Елена Острякова

Бело-красно-белый (бчб) флаг белорусских националистов, под которым проходят сейчас протесты в Минске, должен быть официально запрещен.

Об этом в эфире youtube-канала «СоловьевLive» заявил близкий к администрации белорусского президента политолог Алексей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше я занимал более умеренную позицию. Все-таки, в истории этот флаг был, и не всегда он был запятнан сотрудничеством с оккупационными властями. В 90-е годы Лукашенко под ним принимал присягу.

Но видя сегодня радикальные экстремистские действия, видя, к чему под этим флагом страну могут привести, я думаю, стоит задуматься о запрете этого символа. Потому что это по сути знак беды.

Борьба символов очень важна. И то, что под этим флагом пытаются провести, деструктивно для нашей страны. Мне кажется, давно пора задуматься о его запрете», – сказал Дзермант.

Напомним, последние годы белорусские власти сами часто санкционировали использование на официальных мероприятиях как государственных красно-зеленых, так и националистических флагов.