20.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Грузия, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Скандал
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«Знак беды» – Санду проигнорировала перевернутый флаг Молдовы на церемонии в Батуми

Скандалом обернулось участие президента Молдовы Майи Санду в 17-й Международной конференции в Батуми вместе...

Скандалом обернулось участие президента Молдовы Майи Санду в 17-й Международной конференции в Батуми вместе с президентом Грузии, президентом Украины и председателем Европейского Совета.

Об этом сообщает сайт Noi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время подписания итоговой декларации Батумской конференции флаг Молдовы, а также государственный герб на этом флаге были расположены неправильно, а орел с золотым крестом в клюве был перевернут. Санду предпочла этого не заметить.

«Перевёрнутый флаг – это международный знак, означающий, что страну охватило большое горе, что она находится в опасном для жизни, критическом состоянии и просит о помощи. Наука о флагах – вексиллология объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в войне», – говорится в статье.



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