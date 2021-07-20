«Знак беды» – Санду проигнорировала перевернутый флаг Молдовы на церемонии в Батуми
Скандалом обернулось участие президента Молдовы Майи Санду в 17-й Международной конференции в Батуми вместе с президентом Грузии, президентом Украины и председателем Европейского Совета.
Об этом сообщает сайт Noi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Во время подписания итоговой декларации Батумской конференции флаг Молдовы, а также государственный герб на этом флаге были расположены неправильно, а орел с золотым крестом в клюве был перевернут. Санду предпочла этого не заметить.
«Перевёрнутый флаг – это международный знак, означающий, что страну охватило большое горе, что она находится в опасном для жизни, критическом состоянии и просит о помощи. Наука о флагах – вексиллология объясняет размещение флага в перевернутом виде сигналом бедствия или поражением в войне», – говорится в статье.
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