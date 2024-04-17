Знакомая мантра от ВСУ: «Часов Яр – не стратегический объект» – как Авдеевка

Тарас Стрельцов.  
17.04.2024 21:59
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Часов Яр важен не столько как город, сколько как огневая позиция, находящаяся на господствующей высоте.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил украинский генерал в отставке, бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часов Яр важен не столько как город, сколько как огневая позиция, находящаяся на господствующей...

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«Сегодня Часов Яр стал ключевым. Он не является стратегическим объектом, но в тактическом формате это важно. Враг заходит с флангов и пытается окружить, оттуда целиться в сам населённый пункт. Но здесь уже не столько имеет значение именно город, городок, а высота. Сама огневая позиция.

Это не так, как, например, в других городах, где он всё уничтожал, все строения, а там не оставалось ничего, и не было смысла защищать. Здесь есть смысл, потому что мы действительно имеем оперативно выгодную высоту», – рассуждал Муженко.

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