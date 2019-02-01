Знакомство с Моторолой

02.02.2019

«ПолитНавигатор» представляет читателям главу из новой книги «Война в 16. Из кадетов в «диверсанты», которую написал самый молодой участник обороны Славянска в 2014 году Андрей Савельев.

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16-летний русского патриот из Киева был среди немногих жителей украинской столицы, отправившихся после государственного переворота в Крым для поддержки пророссийских выступлений, присоединившись к ополчению на полуострове.

Через некоторое время оттуда Андрей отправился в Славянск в числе первых 52 бойцов и вместе с Моторолой воевал в самом пекле – под Семёновкой.

В субботу в Санкт-Петербурге, в музее Новороссии (Лиговский проспект, 113), состоится презентация книги Савельева.

Автор подробно расскажет о каждой части книги, которых там 5: «Киев», «Крым», «Славянск», «Семёновка» и «Выход из Славянска», проведет автограф-сессию и ответит на вопросы гостей и зрителей прямого эфира.

* * *

…В начале апреля в лагерь прибыло пополнение — группа под командованием Балу, около 15 человек, почти все из Харькова. Среди них был тогда ещё неизвестный Моторола. До приезда в Крым ребята участвовали в харьковском восстании в марте 2014. Тогда в город нагнали проукраинских футбольных фанатов для разгона местных жителей, которые вышли выразить поддержку Крыму и России. На центральной харьковской площади была перестрелка, в которой ранили несколько наших человек. Моторола, кстати, там тоже присутствовал.

По прибытию группы я растопил баньку, чтобы ребята расслабились после долгого пути, тогда я и познакомился с парнем по имени Арсений. Как он рассказывал, Моторолой его прозвали сослуживцы в Чечне. Он имел какое-то отношение к связи.

В группе я был почти самым низким, но Моторола оказался даже ниже меня. Зато он был достаточно прытким, резким и довольно сильным.

Один раз, по своей «вандальской» привычке, я сломал рогатку какого-то бойца. Единственный, кто увидел это «преступление», — был Моторола. И хоть эта рогатка стоила копейки, но когда начали искать виновника, то Моторола меня не сдал. Хотя мог просто в шутку кому-нибудь рассказать, как «малой» игрался этой рогаткой и разорвал её.

Мы тренировались в бывшем пионерлагере до 8–9 апреля. Уже в начале месяца мы знали, что скоро отправимся на Донбасс помогать местным пророссийским силам. Я, как и многие, думал, что наша крымская группа будет входить в Юго-Восточную часть Украины по тому же сценарию, что и в Крыму. То есть, конечный итог будет тем же — сначала мы повоюем, а потом зайдут ВС РФ и будет «Донбасс — Россия. Навсегда!».

Но наши ожидания развеял мудрый Прапор — ветеран Приднестровья и Абхазии. Он знал не понаслышке что такое война. Как-то я и ещё несколько бойцов сидели у костра и слушали Прапора. Он любил рассказывать интересные истории из жизни или случаи, происходившие на войне. Однажды, когда зашла речь о нашем скором выдвижении на помощь Донбассу, Прапор сказал:

— Не питайте ложных надежд, что вы будете воевать вместе с русскими войсками. Вы будете воевать вместо них! Такой сценарий присутствовал в Приднестровье и Абхазии. Я знаю, о чём говорю.

Тогда мы восприняли Прапора не до конца всерьёз. Но уже в Донбассе, под бомбёжками авиации и крупнокалиберной артиллерии я отчётливо вспомнил его слова.