За главой управления штурмовых войск ВСУ Валентином Манько уже закрепилась репутация балабола и чепушилы. Его недавние «переможные» реляции о «зачистке российских войск в центре Покровска» опровергли не только наши военные, но и украинские.

Подобные заявлении полковника Манько становятся хорошей приметой для нас. Стоило ему на прошлой неделе заявить о «стабилизации ситуации» у Гуляйполя, как бойцы группировки «Восток» приблизившись к городу. И вот уже укро-ресурсы «волают» о гуляйпольском хаосе и самовольном оставлении позиций ВСУшниками.

Когда Манько «засветил» в своих блогах военные карты с линией фронта, кто-то из российских блогеров назвал его «нашим слоном». В украинских соцсетях и СМИ полковнику насовали полную панаму «благодарностей», обвинив в сливе информации для служебного пользования. В ответ он продемонстрировал слабоумие и отвагу, опубликовав еще и карту линии фронта в хорошем разрешении.

Затем бывший начальник штаба бригады террористического «Азова» (запрещен в РФ и подлежит денацификации) Богдан Кроткевич обнаружил в соцсетях Манько посты прошлых лет, где выкладывались и другие секретные карты с детальной обстановкой, в том числе с системами «Дельта» и «Крапива».

Нацик Сергей Стерненко обвинил Манько в содействии российской разведке. Но это их личный жабогадюкинг. Вот если бы Манько предоставил российской разведке координаты штаба «Азова», геолокацию Кроткевича и Стерненко, то можно было бы говорить о реальном содействии и его заявке на «нашего слона».

Изначально непримиримым хейтером главы новоиспеченного управления штурмовых войск выступила нардеп Марьяна Безуглая. Называла Манько проходимцем, бандитом, рейдером, а вверенную ему структуру — «мясными» войсками. И это правда. С 2014 года за днепропетровским нациком тянется длинный шлейф преступлений (начиная с похищения российских журналистов). Командуя 33-м полком, Манько «мясными» штурмами поспособствовал тому, чтоб наши войска размотали его подразделение.

В соцсетях полковник тоже устраивает своего рода «мясные штурмы», напрыгивая на Безуглую и адресуя ей непристойные фотожабы.

Впрочем, есть в его послужном списке и личный штурм. Летом 2014 года Валентин Манько, замкомбата «Днепра-1», участвовал в парламентских мажоритарных выборах в 59-м округе и проиграл их мэру Курахово. Члены «Правого сектора» (запрещен в РФ) и каратели из «Днепра» пытались взять штурмом окружную избирательную комиссию в Великой Новоселке. Командированным в Донецкую область бойцам харьковского «Беркута» пришлось защищать избирательную комиссию от головорезов замкомбата Манько. Маньковцы ночью заблокировали микроавтобусом проезд к зданию, чтоб не пропустить членов комиссии.

«Беркута» рассказывали:

«На рассвете командир приказал сдать оружие и голыми руками упаковать АТОшников. Мы вытащили сонных «правосеков» из бусика, растянули за конечности, как жаб, разоружили и надели на них наручники».

Здание несколько дней осаждалось боевиками Манько. А члены комиссии работали под прицелом их пулеметов и АГС.