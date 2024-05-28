Знакомьтесь: вдохновитель всей киевской «соросятни». Его боится даже Зеленский

На днях киевская инвесткомпания Dragon Capital чешского бизнесмена Томаша Фиалы пожаловались на вмешательство в свою работу со стороны одной из силовых структур Зеленского – детективов Бюро экономической безопасности.

Как объяснили по горячим следам силовики, расследование идет по факту уклонения от уплаты налогов на сумму около полумиллиарда гривен.

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В БЭБ решили поворошить уголовное производство, вопросы по которому, как утверждают у Фиалы, были решены в пользу Dragon Capital еще семь лет назад. Дублирование проверок и дел прошлых лет в компании посчитали необоснованным и назвали «признаками преследования». Как оказалось, под проверку попал один из ключевых активов Dragon Capital – связанный с чешским бизнесменом львовский торгово-развлекательный центр Victoria Gardens, купленный Фиалой у турецких бизнесменов еще в марте 2018 года.

Уголовное же дело, которое ворошат детективы, относится к 2017 году – то бишь ко времени до вхождения ТРЦ в орбиту интересов бизнес-империи Фиалы. По крайней мере, так утверждают у него самого. С тех пор, убеждают юристы Dragon Capital, все вопросы по неуплате налогов были сняты.

Заявление о давлении на бизнес разместили на официальном сайте Dragon Capital в пятницу, 24 мая. У Фиалы не поскупились на комплименты самим себе.

«Dragon Capital, одна из крупнейших групп компаний в Украине, выражает обеспокоенность по поводу продолжения давления правоохранительных органов на свой бизнес, несмотря на многочисленные заявления руководства государства и Генеральной прокуратуры о необходимости прекращения таких практик и обеспечению благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине. Компания надеется на поддержку государственных органов в создании прозрачной и справедливой бизнес-среды», – говорилось в сообщении.

Силовики в ответ на это назвали заявления Dragon Capital «манипуляцией». Мол, намерения «кошмарить» бизнес не имели, и вообще дело о котором идет речь сейчас готовится к закрытию.

«Что касается уголовного производства БЭБ во Львовской области в мае этого года, оно было перенаправлено прокуратурой в БЭБ от Национальной полиции Украины. В рамках проверки изложенных данных детективы направили запрос о предоставлении информации в адрес упоминавшейся компании. Сейчас готовятся материалы о закрытии этого уголовного производства», – заявили в Бюро.

Мы не будем со своей стороны кошмарить читателей подробностями финансовых операций «киевских драконов», а поговорим о более интересной теме. Кто такой Томаш Фиала и почему именно он оказался в центре скандала именно сейчас.

Dragon Capital – одна из крупнейших компаний на Украине, чья бизнес-история насчитывает уже почти четверть века. Сфера деятельности – все, что связано с инвестициями в строительство, торговлю, сферу развлечений, брокерскими и финансовыми услугами, банкингом и управлением активами. В последние годы структуры Фиалы начали проявлять активный интерес и к сельскому хозяйству.

Если верить информации в открытом доступе, начало карьеры Фиалы пришлось на времена сразу после «бархатной революции» в Праге. Ничем примечательным имярек в те годы не отметился, поочередно занимая разные менеджерские должности среднего звена в компаниях, названия которых ничего не говорят жителям пост СССР. Карьера и состояние Фиалы поперли вверх во всех смыслах лишь после того, как он объявился на украинском «диком востоке» и сделал его основным полем своей бизнес-деятельности.

Начавшийся по факту еще при Кучме как посреднический бизнес чеха Фиалы уже после второго майдана оформился в целый конгломерат второго эшелона, уступавший по объемам капитализации «акулам» верхнего звена (Ахметов-Фирташ-Григоришин-Пинчук), но активно наступавший на пятки таким магнатам, как, например, владелец «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк, и оставивший позади такие крупные по украинским меркам компании, как, «Новая почта».

В 2015 году украинские СМИ оценивали капитал Фиалы в 187 миллионов долларов, что давало его владельцу 78-е место в списке богатейших людей Украины.

Сам себя наш герой «олигархом» называть не любит и всячески от этого определения открещивается. Сближает же Фиалу с теми, кого принято называть олигархами активное стремление играть в политику. В такой стране как Украина – это залог успешного ведения большого бизнеса. А инструментами такого влияния были и остаются медиа.

Неудивительно, что пятидесятилетний летний чех обзавелся целым пулом «ручных» СМИ. Центральное место среди которых занимают сайт (ранее журнал NV («Новое время» ), который он основал сразу после победы «революции гидности» в 2014 году и одноименное ФМ-радио, вещающее на волнах разорившейся «Эры» сбежавшего после начала СВО в Россию экс-нардепа Андрея Деркача.

Ровно три года назад – в мае 2021 года Фиала добавил к своей медиа-короне еще один бриллиант – старейшее прозападное интернет-СМИ Незалежной «Украинская правда», основанное еще тем самым Гонгадзе, который остался без головы в Таращанском лесу под Киевом. 100% корпоративных прав на издание и все его активы Фиала выкупил у его бессменной в течение пары десятилетий хозяйки и бывшей любовницы Гонгадзе Елены Притулы. Вместе с «материнской» УП под контроль Фиалы перешли и ее тематические «дочки» – «Европейская правда» и «Экономическая правда».

Все эти СМИ, помимо кормления из кассы Dragon Capital, объединяет принадлежность к тому сектору украинского политикума, которое принято называть «соросятней». Именно они поддерживают любые предложения МВФ, продвигают в массы разнообразные реформы по западным лекалам. Неслучайно Фонд Сороса является одним из основных инвестиционных партнеров «киевских драконов».

Подсвечивая политиков и активистов-выходцев из грантовых НПО они идейно окормляют и направляют радикально-прозападный сегмент украинского общества. Тех, кто голосует за такие партии, как, например, «Голос» певца Вакарчука, кто поддерживает проекты комика Притулы или террориста Олега Сенцова, экс-министра здравоохранения, диаспорной американки Ульяны Супрун и иже с ними.

В этой же кампании и министры первого правительства Зеленского под водительством соросенка Гончарука, ректора Киевской школы экономики Милованова и прочих «детей капитана гранта», включая нынешнего посла Украины в США, а пару лет назад министра финансов Оксану Маркарову.

Часть из этой политической «грибницы» – например, Притулу, структуры Фиалы напрямую продвигают и опекают, лепя из них кандидатов в новые лидеры нации на смену Зеленскому. Показательным в этом смысле был прошлогодний скандал с вбросом в Сеть макета обложки одного из номеров «Нового времени» с центральным фото Притулы на фоне остальных украинских политических «карликов», включая и нынешнего президента. Причем произошло это в разгар очередных проблем Зеленского с Западом.

Намек был ясен даже слепому. А вслед за намеком – нервный окрик Банковой и, судя по всему, какой-то кулуарный взаимозачет, после которого злополучная обложка тихо сгинула в архивах Интернета.

Наконец, еще одной немаловажной функцией, которую выполняют СМИ и политики из грибницы Фиалы, является неформальный внешний надзор и контроль над украинской властью со стороны внешнего управления. УП, НВ и прочие коллективные «агитаторы и пропагандисты» прозападного вектора, зорко бдят за идеологической чистотой киевских «слуг народа», набрасываясь в публичном дискурсе на любые альтернативные идеи и топя их.

Например, когда западные послы публично говорят свое «фе» в том или ином заявлении или коллективном письме, киевская соросятня поет в унисон с посольствами, независимо от того, какова официальная позиция Банковой. Так это было, например, по вопросу судебной реформы или по «антиколомойскому» закону.

Организованные же грантоеды, действующие «волею пославшего их Сороса» и «от имени и по поручению» вашингтонского и брюссельского «обкомов» и прочей семипосольщины, выступают в этой схеме этаким коллективным «месткомом», на котором «моют кости» чиновникам-ослушникам, против которых организовывают настоящие кампании травли – как правило, под «антикоррупционными» лозунгами.

Но довольно часто предлогом для команды «Фас!» являются публичные обвинения жертвам в отходе от «генеральной линии», противодействии «реформам», пророссийских симпатиях и так далее.

В разное время объектами такой травли становились судьи Конституционного суда и отдельных важных местных судов вроде киевского окружного, отдельные члены правительства типа экс-министра инфраструктуры Кубракова, депутаты парламента, отдельные вип-чиновники с Банковой типа Олега Татарова.

Да и сам всесильный глава офиса Зеленского Андрей Ермак тоже ходит под подозрением у этой публики – достаточно вспомнить пресловутый «Вагнергейт», когда именно Ермака с подачи главы Биллингкэта Христо Грозева обвиняли в провале «блестящей» спецоперации СБУ по аресту нескольких десятков предположительных наемников ЧВК «Вагнер».

Надо признать, что именно в плане внешнего контроля за администрацией Зеленского структуры Фиалы действуют не только слаженно, но и эффективно. При гораздо меньшем, чем у «старых» олигархов финансовом и медийном ресурсе, с лихвой компенсируемом близостью к посольствам и лоббистским возможностям за океаном.

По сути, сегодня после зачистки прежней оппозиции и серьезного «окорота» олигархов первой лиги именно вот эта «соросятня» осталась единственным крупным коллективным игроком, которого пускай не боится, но опасается и принимает в расчет Банковая. Открыто бить по таким фигурам у Зе не могут, а потому истово гадят исподтишка.

Неудивительно, что именно по грантоедам и соросятам сейчас системно работают СБУ и другие спецслужбы. И пресловутое «дело Бигус-инфо», как и заявления СМИ-грантоедов об оплаченной Банковой кампании в Интернете по «дискредитации независимых медиа» – не единственные проявления этой борьбы.

В числе последнего, например, слитая в соцсети явно не без участия доброжелателей с околоБанковой информация о том, что компании Фиалы до сих пор продолжают работу в «оккупированном Крыму», а подконтрольное Зеленскому СНБО не спешит вводить против них персональные санкции.

Согласно слитым в Сеть документам, речь идёт о нескольких предприятиях, аффилированых с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является Томаш Фиала. Сам он подтвердил, что является акционером Arricano, но информацию о работе на полуострове опровергает и называет это черным пиаром.