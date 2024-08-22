Среди так называемых «крымских правозащитников» в последнее время сильно выделяется проукраинская активистка, жительница Джанкоя Лутфие Зудиева. Впервые об этой дамочке стало известно в мае 2019, когда её вместе с ещё одной буйной ханум, задержали за провокационное поведение у Киевского районного суда Симферополя, где шло разбирательство дела задержанных силовиками членов запрещенной в РФ «Хизб-ут Тахрир».

Парочка шуровала у здания суда под видом «независимых журналистов» и пыталась прорваться в зал заседаний, привлекая к себе общественное внимание. Зудиеву и её подельницу, Салиеву, доставили в Центр по противодействию экстремизму, где выяснилось, что дамочки являются активистками одиозной конторы «Крымская солидарность», направляемой из Киева, предоставляющей юридический и финансовый «подогрев» задержанным и осужденным в Крыму экстремистам и террористам.

Проживающий в Стамбуле меджлисовский глашатай Осман Пашаев на задержание Зудиевой, помимо хвалебных фраз, написал, что «правозащитница» обеспечивала связь с адвокатами 24-х украинских «мокряков» во время судебных процессов в Симферополе в первые дни после захвата посланных на прорыв Керченского пролива катеров ВМСУ. Тогда Зудиева выступала дуэтом с «адвокатом правозащиты» Энвером Курбединовым (ныне лишен лицензии за экстремизм решением крымского Минюста).

Впоследствии, Зудиеву неоднократно задерживали крымские силовики при попытках прорваться в зал заседаний и устроить скандал в стиле «смотрите, как оккупационные власти выкручивают руки независимым журналистам». И если раньше Зудиева отделывалась символическими штрафами, то к 2023 году суммы выросли в десятки раз.

Но не следует обольщаться. Для Зудиевой штрафы — что для слона дробина, поскольку ханум зарегистрирована в Джанкое предпринимателем (книготорговля, дневное воспитание детей), что, надо полагать, позволяет ей легализовать помощь от «меджлиса» и украинских властей.

Провокации Зудиевой (последняя — в июле 2023 года, во время судебного процесса над украинскими диверсантами Нариманом Джелялом и братьями Ахтемовыми) создает впечатление, что дамочка явно нарывается на уголовку по заданию кураторов — с целью создания медийного шума. Ещё бы: молодая жиночка, многодетная мать, и в «застенках российской власти».

Стоит и ознакомиться с её прошлогодним интервью «Проснуться в другой стране», данному информ помойке «Крым.Брехалии», подрывному антироссийскому проекту.

Зудиева рассказывает о Крымской весне. Вкратце — «ужасы нашего городка». Примечательно то, как Зудиева сообщает о рождении своего четвертого ребенка сразу после «Дня вежливости» 27 февраля 2014 года. В роддоме её якобы поздравили с тем, что трое её старших детей имеют украинское гражданство, а младший теперь получит гражданство России. Зудиева (в 2023 году!) много возмущается по этому поводу, называет поздравление «диким и неуместным», однако информированные источники сообщают, что сторонница украинского Крыма получила российский паспорт буквально в первых рядах — чуть ли не в одной очереди с Чубаровым и Чийгозом. И это в то время, когда десятки тысяч выбравших Россию крымчан месяцами душились в очередях за получением краснокожего документа.

Мало того. Зудящая на Россию Зудиева не стесняется получать на своих четырех детей немалую материальную помощь от российского государства. Этих денег хватает не только на безбедную жизнь джанкойской «правозащитницы», но также на многочисленные поездки, включая хадж.

И если с Зудиевой «все ясно», остается неясным ряд вопросов. Например, зачем России нужны такие граждане? Может, пусть её кормит другое государство, в интересах которого она работает? Деятельность «правозащитницы» как минимум тянет на статус иноагента, так что у зудящей дамочки все ещё впереди.