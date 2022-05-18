Знаковое событие – арест знаменитого грузинского русофоба

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В Грузии арестован Ника Гварамия, гендиректор самого рейтингового телеканала «Мтавари» («Главный»), подконтрольного партии Сааакашвили.

«Судебное решение по делу Гварамия ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона», – оперативно отреагировало посольство США.

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Конечно, угроза отмены интеграции Грузии в НАТО и ЕС, на что намекают американцы, никак не может нас огорчать. Судя по всему, и в верхних эшелонах грузинской власти не делают окончательную ставку на евроатлантический курс, глядя на попытки России изменить расклад сил в регионе. Но вышеприведенная формулировка для проамериканской ультраправой оппозиции может послужить призывом «Фас!», что создаст нешуточные внутриполитические проблемы в Грузии.

Громкое и грубоватое заявление посольства США, всемогущего «политбюро» и вершителя судеб грузинской политики, подчеркивает особую важность персоны Гварамия, а, с другой стороны, – знаковости его ареста. В грузинской политике может начаться новый этап противостояния Тбилиси с Западом, в скрытом виде всегда имевшее место, несмотря на декларированную внешний курс Грузии на интеграцию в ЕС и НАТО, что закреплено даже в Конституции.

Ника Гварамия, помимо руководства телеканалом, – экс-министр образования и экс-генеральный прокурор при президенте Саакашвили, он еще и является крестным сына, то есть «особо приближенным лицом» к Мишико. Но важность его фигуры не ограничивается дружбой с Саакашвили и правом управления телестудией. Гварамия также является «особо приближенным» к американцам фигурой, одним из главных идеологов и стратегов ультра-правой либеральной оппозиции.

Ника Гварамия известен особо громкими и грубыми высказываниями в адрес лидеров правящей «Грузинской Мечты», в том числе и неформального правителя страной, олигарха Бидзины Иванишвили.

Еще в 2019 году грузинские, российские и западные СМИ широко обсуждали публичное обращение главного телеведущего оппозиционного телеканала к президенту России. Журналист в прямом эфире покрыл матом Путина. Последовало заявление протеста МИД России и спикера Кремля Пескова, назвавшего телепровокатора экстремистом. А на улицах Тбилиси в течение нескольких дней не утихал шквал протестных выступлений и против журналиста-провокатора, и гендиректора телеканала Гварамия, поддержавшего «дух обращения».

После этой громкой истории была еще и история задержания подозреваемых в попытке убийства Гварамия – якобы посланцев чеченского лидера Рамзана Кадырова. Тогда проамениканская оппозиция утверждала, что Кадыров хотел наказать виновных за нанесение лидеру России оскорбления, которое на Кавказе является непростительным.

К слову, буквально за пару дней до суда Гварамия в привычном духе оскорбил Бидзину Иванишвили и обещал «испортить ему рожу». Многие как раз это бесцеремонное поведение посчитали одной из причин решимости суда вынести обвинительный вердикт Гварамия. Ведь доселе он считался «неприкасаемой» персоной, вольготно чувствовавшим себя под защитой западного дипломатического корпуса. Но на этот раз суд решился, и «баловню судьбы» присудил 3,5 года лишения свободы по статье о злоупотреблении полномочиями.

Но не только публичное хамство послужило причиной решимости суда не тянуть больше с присуждением реального срока известному русофобу. По всей видимости, вердикт был ответом грузинского политического руководства на плохо скрываемую западную угрозу применения персональных санкции против Иванишвили. Угроза прозвучала недавно – несколько дней назад.

Арест Гварамия безусловно является знаковым событием для политической жизни Грузии на фоне беспрецедентного давления на судебную и пенитенциарную систему Грузии по поводу другого «звездного» узника – Михаила Саакашвили. Западный дипломатический корпус, омбудсмен, подконтрольные им мощные СМИ и НПО единым фронтом добились перевода Саакашвили из тюрьмы в больницу с перспективой перевода уже в Европу.

Но буквально через пару дней упомянутому «расширенному» составу пришлось открывать еще один фронт, на этот раз по поводу ареста Гварамия. Посол США, ЕС, Германии и Франции поочередно сделали соответствующие заявления, а оппозиционные партии вновь планируют уличные выступления.

Соперничество грузинской политической элиты с праворадикальной оппозицией длится годами, но особенную интригу оно приобрело во время военной операции России в Украине. Дело в том, что Запад от Грузии требует присоединения к антироссийским санкциям, а устами оппозиции – эскалации ситуации в Абхазии и Южной Осетии, чтобы открыть «второй фронт» и создать серьезные проблемы России в Южном Кавказе. В случае реванша и прихода к власти оппозиции так и произойдет.

Хотя арест такой знаковой фигуры, как Гварамия, свидетельствует об уверенности «Грузинской Мечты» в своих силах, несмотря на то, что скрытое противодействие Запада на этот раз может перерасти в открытое противодействие с целью свержения умер енного режима «Мечты».

А положение нешуточное: на фоне тяжелейшей социально-экономической ситуации любая раскачка политической ситуации чревата!

Судите сами:

За год продукты питания в стране подорожали более чем на 20%. Инфляция в прошлом месяце с пересчетом на год составила 12,8%. В апреле по сравнению с мартом цены увеличились на 1,8%. За год поднялись цены примерно на 22% в сфере транспорта, на 21% на продукты питания и безалкогольные напитки, на 10% на стоимость жилья, воды, электричества и газа. Наблюдается резкий рост числа социально незащищенных граждан, получающих пособие. В настоящее время финансовую помощь со стороны государства получают примерно 650 тысяч человек при населении 3,7 млн человек.