«Знала, что идёт убивать» – стартовал процесс по делу террористки Треповой

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Первое заседание суда над террористкой Дарьей Треповой, убившей военкора Владлена Татарского, состоялось сегодня в Санкт-Петербурге.

Дело рассматривает тройка судей на выездной сессии 2-го Западного окружного военного суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с Треповой перед судом предстал Дмитрий Касинцев, укрывший террористку после совершения преступления.

Оба они признали свою вину частично.

В ходе заседания выяснилось, что Трепова получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки убийства. Взрывное устройство, которое она принесла в статуэтке на встречу с Владленом Татарским, активировали с помощью эстонской сим-карты.

Трепова утверждала в суде, что не знала о взрывчатке в статуэтке. Однако, как пишет военный эксперт Владислав Шурыгин в своем тг-канале, накануне террористка прошла проверку на полиграфе. Показатели состояния опрашиваемой резко изменялись, когда ей задавали вопрос — знала ли она, что несёт на встречу с Татарским вмонтированную в статуэтку взрывчатку. Результаты проверки дополнительно указали на прямой умысел.

«Она знала, что идет убивать!» – написал Шурыгин.

На суде стало известно, что скончался один из потерпевших от терракта. Всего пострадавших – 85 человек. В больницах лежали около полусотни. Среди них несовершеннолетние, а самому старшему – за 70.