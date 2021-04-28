Знаменитая французская певица: Обожаю Москву, скучаю по ней

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Знаменитая французская певица Мирей Матье без ума от Москвы, где ей приходилось неоднократно выступать.

Об этом она рассказала в интервью «Российской газете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Певица охарактеризовала как «чудеснейший музыкальный праздник» фестиваль «Спасская башня», который проводится в Москве.

«Я так счастлива и горда от того, что меня считают его талисманом и «крестной матерью». В моем сердце и Красная площадь, и храм Василия Блаженного. Какие неповторимые эмоции я испытала, выступая там! Все это незабываемо. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии и связанных с ней ограничений мне не удалось принять в участие в фестивале. И, конечно же, когда позволят обстоятельства, я снова отправлюсь в столицу России», – пообещала Матье.

У нее поинтересовались, скучает ли она по Москве.

«Обожаю ее [произносит по-русски]. Ведь там я была множество раз, а первый – в 1967 году в составе большой пестрой группы, составленной из артистов, в то время выступавших в легендарном парижском мюзик-холле «Олимпия». Мы провели гастроли в Москве, Ленинграде, побывали в Казани. Помню, с каким невероятным энтузиазмом нас встречала публика! И так было затем всегда, когда приезжала в вашу страну. Выступала на сценах Большого театра, в Кремлевском», – вспоминает певица.

Также она говорит, что у нее есть в Москве особое место – храм Николая Чудотворца в Хамовниках.

«Знаю там почти всех. Священнослужителей, монахинь, прихожан. Молюсь за них, чтобы оставались в добром здравии в эти непростые времена. И, конечно же, скучаю по моим московским друзьям. А это генерал Сергей Хлебников, сделавший так много для фестиваля, депутат Госдумы Леонид Слуцкий, многие другие. Знаете, Москва мой любимый город. Каждый раз, когда бываю там, исполняю ее гимн», – подчеркнула Матье.

После этого, уточняет газета, она запела: «Дорогая моя столица, дорогая моя Москва!»