Знаменитая швейцарская корпорация отказалась украинизироваться
Украинский националист Назар Кравченко судится со своим бывшим работодателем, одним из крупнейших мировых производителей продуктов питания швейцарской корпорацией Nestle, которая отказалась выполнять его требования и переводить внутренний документооборот и общение на украинский язык.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», за Кравченко вступились члены «Движения сопротивления капитуляции» и «Моя языковая стойкость», которые поддерживают его под стенами суда.
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«В 2019 году компания Nestle начала давление на своего работника Назара Кравченко, который просил перевести внутреннюю документацию, коммуникацию и обучение с русского на украинский. Поэтому Кравченко был вынужден уволиться, ведь ухудшилось состояние его здоровья. Бывший сотрудник подал на компанию в суд…
Экспертиза доказала, что Назар Кравченко действительно был вынужден уволиться из-за состояния здоровья, резко ухудшившегося из-за давления начальства. Теперь Nestle подали жалобу в Минюст и заявление в полицию на эксперта государственного специализированного учреждения, давшего заключение не в пользу компании. Также компания оказывает давление на адвоката Кравченко и заваливает суд ходатайствами, чтобы затянуть рассмотрение дела», – заявляют в «Движении сопротивления капитуляции».
Очередное рассмотрение дела должно было состояться сегодня, но было отложено из-за болезни адвоката Кравченко.
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