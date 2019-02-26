Знаменитую «Массандру» готовят к продаже – в Ялте заявляют об угрозе виноградникам

26.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Одно из крупнейших в Крыму винодельческих предприятий «Массандра», национализированное в 2014 году, передадут из ведения Управления делами президента РФ в собственность Республики Крым.

Постановление об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Передача предприятия в собственность республики может свидетельствовать о подготовке к его приватизации, сказал «ПолитНавигатору» крымский политолог Владимир Джаралла.

«Нахождение предприятия в подчинении Управделами президента РФ можно было бы расценивать как положительный факт, потому что столь высокий контроль подразумевал и достаточно серьезное отношение к процессу. В том числе финансирование, контроль и планы по развитию.

Возвращение в собственность республики подразумевает возвращение коммерческой составляющей. Другими словами, на первое место выходят такие показатели, как эффективность, производимая продукция, сбыт и тому подобное. Следовательно, опять будут рассматриваться проекты приватизации «Массандры», мы увидим работу, связанную с учетом земельных участков и тому подобное.

Тем самым «Массандру» должны будут оживить именно с этой коммерческой точки зрения. Работает это в позитив или негатив – вывод можно сделать лишь через время, когда мы увидим результат работы, и станет ясно, что выходит на первый план, какие части «Массандры». И тогда нам станет понятно, как крымские власти распорядились доставшимся им имуществом», – отметил Джаралла.

Ялтинский журналист Сергей Сардыко в своем блоге отмечает, что передача «Массандры» может вылиться в потерю предприятием контроля над ценными южнобережными землями: «Теперь земли сельхозназначения (виноградники) рискуют попасть под застройку при внесении корректировок в Генплан Ялты. Всю прошлую осень мы успешно боролись против их застройки: до сих пор статус этих земель не урегулирован».

О том, кто может быть конечным выгодополучателем от приватизации «Массандры», в Telegram пишет «Крымский канал» со ссылкой на свои источники: «Премьер Медведев передал винзавод «Массандра» из собственности Управделами президента в собственность Совмина Аеспублики Крым, что означает дальнейшую реализацию госпредприятия с аукциона. Околополпредства ЮФО говорят, готовящийся к продаже актив может быть разделен между несколькими бенефициарами. Потенциальными покупателями виноградников (земли) «Массандры» называют главу «Сбербанка» Грефа и экс-сельхозминистра Ткачева».

Напомним, «Массандра» – одно из крупнейших винодельческих предприятий, заложенное князем Львом Голицыным в 1894-м году. В его структуру входят 12 заводов, выпускающих ежегодно порядка 10 млн. бутылок вина. В 2017-м году площадь виноградников составляла более 18 тысяч гектаров. Предприятие обладает крупнейшей в коллекцией вин, насчитывающей порядка миллиона бутылок, что внесено в Книгу рекордов Гиннеса. Старейшее вино в коллекции – испанское Херес-де-ла-Фронтера 1775 года выпуска.