Знаменитый чешский вратарь захлебнулся в потоке русофобии

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Решение Международного олимпийского комитета, давшего разрешение российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом, равносильно отправке РФ тысячи танков.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью украинскому телеканалу «Общественное» заявил чешский хоккейный вратарь, двухкратный обладатель Кубка Стэнли, шестикратный лучший вратарь НХЛ и олимпийский чемпион Доминик Гашек.

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«Худшее решение, которое только могло быть. Это огромные усилия российского правительства, Путина и всех остальных, чтобы вернуть русских. Вы не представляете, сколько это стоило, если конвертировать в деньги. Десятки, а может, и сотни миллиардов долларов», – негодует бывший вратарь.

Он считает, что имела место «невероятная поддержка их [русских] пропаганды».

«Разрешить российским спортсменам выступить на Олимпиаде – это все равно, если бы мы им прислали тысячу самолетов, танков или даже больше», – возмущается Гашек.