Знаменитый херсонский памятник разбирают на металл

20.02.2019, Киев, Владимир Гладков

В Херсоне воздвигнутый в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции монумент «Легендарная тачанка» при попустительстве властей, разбирается вандалами на металл.

Об этом на своей странице Facebook сообщил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Херсонщина теряет одну из самых ярких своих визиток – «Легендарную тачанку». Уникальный памятник, который стоит на окраине Каховки, идёт на металл. Кусочек за кусочком, а все из-за того, что он бронзовый. Действующей, преступной власти нет до этого никакого дела. Памятник уже давно не освещается, что облегчает ворам по ночам резать металл.

Поставить камеру видеонаблюдения денег нет. Зато ставить охрану возле памятников всяким ублюдкам, типа Стёпы Бандеры, деньги находят. Страна на дне, дальше будет только хуже», – написал Журавко.

По его мнению, подобные акты вандализма недопустимы, ведь они являются не только неуважением к работавшим над памятником мастерам, но и уничтожением исторической памяти народа.

«Друзья! Вижу эти фотографии перед собой, и у меня сердце кровью обливается. Все внутри кипит. Страшно! Куда мы катимся? Это самое настоящее варварство, кощунство над теми людьми, которые вкладывали душу, чтобы оставить в наших сердцах ту историю, которая у нас была.

Еще раз повторю умные мудрые слова: «Не помнящие своей истории, – будущего никогда не будут иметь». А всем, кто проявляет такой жестокий вандализм, или же зарабатывает деньги на уничтожении памятников, только одно скажу: Чтоб у вас руки отсохли!», – заявил экс-нардеп.