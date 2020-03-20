20.03.2020, Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Приднестровье, Экономика
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Знаменитый коньячный завод перешел на производство антисептика




Приднестровский завод «Квинт», известный своими высококачественными коньяками, приступил к выпуску антисептика для борьбы с распространением короновируса.

Об этом сообщает телеканал ТСВ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В составе жидкости этиловый спирт, глицерин и перекись водорода. Рецепт рекомендовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) как один из самых действенных в борьбе против вирусов и опасных бактерий.

Жидкость разливают по литровым бутылкам, которые предоставил Тираспольский пивоваренный завод.

Первая партия – 10 тыс бутылок – будет отправлена на автозаправки, супермаркеты и магазины.

В Приднестровье пока нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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