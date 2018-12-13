Знаменитый крымский винзавод стал спонсором киевских русофобов

13.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Украинские и шведские владельцы Инкерманского завода марочных вин спонсируют шоу на русофобском украинском телеканале СТБ.

Об этом у себя в «Фейсбуке» написал крымский общественник Александр Талипов, передает корреспондент «Полинавигатора».

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«На украинском канале СТБ идёт шоу “Мастер-шеф”, генеральным спонсором шоу выступает завод Инкерман. В различных выпусках демонстрируется продукция завода, вино и шампанское. Это получается крымский Инкерман выступает спонсором украинского телеканала, который называет Крым оккупированным, российские войска агрессором, крымчан предателями, прославляет Бандеру, хвалит Порошенко, осуждает действия российских военных и т.д.? Так можно оказывается? Хотя о чем это я, Рошен тоже в Крыму продается, кому война, а кому и обычный бизнес», – написал Талипов.

Он уточнил, что собственником Инкермана является шведская компания “Инкерман интернешинал АБ”. Она же создала на Украине фирму, которая «льёт там точно такую же продукцию, под такими же этикетками».

До сих пор винзаводом практически владел днепропетровский олигарх Валерий Шамотий. Еще в 2014 году он перенес часть производства из Севастополя на коньячный завод «Таврия», который расположен в Херсонской области. В итоге вина, которые продавались на Украине под брендом «Инкермана», были очень низкого качества.

В конце ноября севастопольские СМИ сообщили, что завод меняет владельца. Новый инвестор – фирма, связанная с банком «Россия» близкого к Кремлю миллиардера Юрия Ковальчука. Возможно, это будет компания «Южный проект» (Санкт-Петербург), которая ранее уже приобрела завод шампанских вин «Новый Свет». (Вскоре после этого была капитально отремонтирована «дорога жизни» в поселок, пришедшая в плачевное состояние в украинские времена).

Инкерманский завод марочных вин является одним из крупнейших предприятий классического виноделия Крыма. Поставку виноматериала для производства осуществляют 20 крымских хозяйств. Общая площадь винных подвалов составляет 5,5 га. Глубина залегания винных подвалов 5—30 метров. Специализируется на выпуске сухих, полусухих и полусладких вин. Завод основан в 1961 году, его производственная мощность – 33 млн бутылок в год. Продукция экспортируется в Белоруссию и Китай.