Знаменитый шахматист рассказал, как и у кого американцы украли термин «народная дипломатия»

21.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Войны выгодны в первую очередь военно-промышленным кругам, которые оказывают влияние на политику своих стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил экс-чемпион мира по шахматам, председатель Международного союза благотворительных и гуманитарных общественных объединений «Советский фонд мира» Советского фонда мира, депутат Госдумы Анатолий Карпов.

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У него поинтересовались, есть ли универсальный способ прекратить любые военные конфликты на земном шаре.

«Руководителям стран нужно научиться слышать и слушать друг друга. Военно-промышленным комплексам стран выгодна война. Они оказывают влияние на тех, кто управляет государствами. А миротворческие организации обязаны влиять на конфликтные ситуации, сохраняя баланс сил», – считает экс-чемпион.

Он обратил внимание, как сегодня американские представители регулярно напоминают миру, что якобы они являются инициаторами народной дипломатии.

«Но это неправда. Сама фраза «народная дипломатия» впервые прозвучала из уст нашего известного журналиста Генриха Боровика на двух конференциях Всемирного совета мира: в Праге и Софии в 1982 и 1983 годах. Он тогда предложил развивать «народную дипломатию», термин понравился мировому сообществу, его подхватили. Поэтому расставим точки над «i» — народная дипломатия исходит от наших людей. И по количеству обращений к нам можно сделать общий вывод — потребность в нашей миссии огромна», – резюмировал Карпов.