Знаменитый ученый: Незалежность принесла Украине деградацию

18.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Наука при украинской «самостийности» – несравнима с уровнем, который имелся при «советской оккупации». Власть врёт, списывая упадок на вялотекущие боевые действия в Донбассе. Разрешение конфликта возможно только путём переговоров, в противном случае разразится Третья мировая война.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил знаменитый украинский ученый, президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я скажу честно и откровенно, что мы потеряли очень много, и до сих пор продолжаем терять. Возьмите один только вопрос: наука в Советском Союзе и сейчас – трудно сравнивать. Вот и всё. И неизвестно, когда это поправится. И то, что происходит во время нынешней войны, – какая это война? Не война, и, все-равно, очень плохо», – отметил Патон.

На вопрос журналиста, как же Украине завершить конфликт в Донбассе, учёный отметил, что только дипломатическим путём.

«На мой взгляд, всё-таки, можно и нужно решать дипломатическим путём без крупных военных действий. Если будет война, это страшно, и она же перерастёт в Третью мировую войну. Что останется? Ничего. Так что тут другого решения нет», – подчеркнул Борис Патон.