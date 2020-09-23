23.09.2020, Москва, Сергей Рулёв

Даже жители Москвы и гости столицы практически ничего не знают о структурах США, которые занимаются провоцированием майданных настроений в России и открыто работают против интересов российского государства.

К такому выводу пришел блогер и репортёр Сергей Рулёв, который возле посольства США провёл опрос граждан относительно деятельности Rand Corporation – работающего на Госдеп «частного разведывательного центра».

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Именно эту структуру в Совфеде уличали во вмешательстве в российские выборы, поддержке несанкционированных митингов либералов и т.п. В Западной Европе Rand противодействует строительству «Северного потока-2», помогает взращивать антироссийские настроения на Украине и в Белоруссии.

Американцы при этом не стесняются продолжать инструктаж своей агентуры прямо на территории России – ежегодно проводятся форумы под эгидой Rand. Не исключено, что очередной будет проведен в РФ до Нового года.

Впрочем, как оказалось, обыватели о существовании Rand практически ничего не знают. Интересно, что москвичи, опрошенные возле посольства США, заявили о хорошем отношении к американскому народу, но осудили линию руководства этой страны.

«Несмотря на то, что в прессе было немало сказано о роли Rand в антироссийской деятельности, респонденты признавались, что о такой корпорации им ничего не известно. А это означает, что информационную и разъяснительную работу, вскрывающую подрывную деятельность Rand, следует продолжать. Врага нужно знать в лицо», – сказал Рулёв.