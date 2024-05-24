Зная, что Украина проиграет – Запад растягивает агонию преступного киевского режима

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Страны западного блока будут и дальше поставлять Украине оружие, однако это только продлит агонию преступного киевского режима.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил председатель МОО «Вече», военный эксперт Владимир Орлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На самом деле, поток вооружения на Украину никогда не иссякал. Он был побольше, он был поменьше, но не было такого, чтобы Украина не получала какие-то системы вооружения, не получала боеприпасы. Безусловно, тот пакет помощи, который был принят американцами и который сейчас предоставляется киевскому бандеровскому режиму, это существенные объёмы вооружений. Но опять же, нужно понимать, что на земле ситуация строится не от того,какой объём вооружения зайдёт киевскому режиму, а исходя из возможностей войск и их темпа наступления», – сказал Орлов.

«А если мы говорим о ВСУ, то на сегодняшний день они лишены многих элементов ведения общевойскового боя. И даже если коллективная НАТО и Запад их засыпят артиллерийскими снарядами и беспилотниками, это им позволит растянуть агонию у этого режима. Но не более того, поскольку вести полноценные боевые действия они не могут. Они не контролируют своё небо. Они не могут защитить свою логистику. Они не могут защитить свои, условно говоря, тыловые районы размещения и сосредоточения войск. Поэтому – это вопрос всего лишь, насколько этого пакета помощи хватит, чтобы растянуть жизнь этих преступников, которые сегодня засели в Киеве. Не более того», – добавил эксперт.